Иран до сих пор не сообщил Украине имен подозреваемых в катастрофе самолета МАУ – Енин

Иран до сих пор не сообщил Украине имен подозреваемых в катастрофе самолета МАУ – Енин

22.02.2021 17:07

Укринформ

Иранская сторона, заявившая о завершении уголовного расследования по делу о катастрофе украинского самолета над Тегераном, до сих пор не сообщила Украине имен подозреваемых в его сбивании.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявил заместитель главы МИД Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.

Енин констатировал, что на сегодняшний день мы, к сожалению, не наблюдаем объективного и беспристрастного уголовного процесса в Иране по делу о сбивании украинского самолета.

"Нам до сих пор даже не сообщили имена тех, кому сообщено о подозрении, в отношении кого завтра или в ближайшее время будет направлено обвинительное заключение в суд. Все это, к сожалению, не способствует атмосфере доверия и прогресса в переговорном процессе относительно предоставления адекватного уровня компенсаций, относительно восстановления справедливости и относительно предоставления гарантий недопущения аналогичных инцидентов в будущем", – сказал Енин.

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Он добавил, что параллельно с уголовным продолжается техническое расследование причин авиакатастрофы, а украинские эксперты завершают оценку проекта технического отчета иранской стороны. Енин заметил, что, до момента передачи своего заключения Ирану, украинская сторона воздержится от публичных комментариев этого документа.

"Вместе с тем хотел бы подчеркнуть, что это те два направления, на основании которых мы сможем говорить о наличии воли иранской стороны к соблюдению всех норм и принципов международного права в рамках тех международных документов, членом которых является Иран, или отсутствии соответствующей политической воли… Мы все еще надеемся, что иранская сторона, как и обещала неоднократно, будет строго придерживаться норм международного права. Мы будем требовать справедливости, каким бы сложным и долгим ни был этот путь. Если наши переговоры зайдут в тупик, мы будем прибегать к другим механизмам защиты нарушенных прав", – акцентировал заместитель министра.

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Как сообщал Укринформ, 8 января 2020 года в Иране был сбит самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев. На борту находились граждане шести стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Все 176 человек погибли, среди них 11 украинцев.

Иранская власть 11 января, после нескольких дней отрицаний, признала, что украинский самолет по ошибке был сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 5 января 2021 года сообщил, что Украина получила от Ирана проект технического отчета об обстоятельствах катастрофы самолета и должна до конца февраля подготовить свои замечания.

16 февраля Кулеба заявил, что Украина рассчитывает максимально быстро получить от Канады аудиозапись с вероятным участием главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, в котором говорится о том, что самолет рейса PS752 сбили преднамеренно.

В субботу, 20 февраля, в Иране заявили о завершении расследования по делу о катастрофе украинского самолета над Тегераном.

По материалам: Укринформ