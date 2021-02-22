Форум «Украина 30. Инфраструктура»

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22.02.2021 10:19

Укринформ

Всеукраинский форум «Украина 30. Инфраструктура» стартовал в понедельник в Киеве.

В работе форума принимает участие Президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

"Форум будет проходить в Киеве 22-24 февраля с соблюдением всех карантинных норм", – отметили в Офисе Президента.

Время приезда "скорой", поездка к родственникам, качество интернета – это инфраструктурные услуги. Ими пользуются все в мире, и именно от состояния инфраструктуры, в частности транспортной и социальной, зависит качество жизни каждого человека. Инфраструктура является фундаментом для развития экономики.

Проекты так называемой физической инфраструктуры, особенно государственные инвестиции в строительство дорог, положительно влияют на рост экономики. Новая дорога или мост могут значительно сократить время на поездку и дистанцию ​​для граждан, перевозчиков, бизнеса. Это означает более быструю доставку товаров с меньшими затратами.

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Развитие инфраструктуры выгодно всем, как бизнесу, так и гражданам, и экономике в целом. Бизнесу он может помочь снизить постоянные затраты на производстве, людям – получить улучшенные инфраструктурные услуги, новые школы, больницы, детсады; экономике – произвести больше товаров и услуг при неизменном уровне затрат, и это способствует экономическому росту.

На форуме обсуждаются темы восстановления и развития инфраструктуры в Украине. В частности, речь идет о продолжении Национальной программы "Большое строительство", финансировании долгосрочных проектов и роли международных партнеров в этом процессе. Участники форума объяснят логику принятия решений о приоритетах финансирования инфраструктуры.

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Кроме того, добавили в ОП, будут обсуждены перспективы речных перевозок, обновление местных аэропортов, модернизации "Укрзализныци" и инфраструктуры будущего.

В форуме примут участие представители власти, эксперты и общественные деятели. Желающие смогут задать вопросы спикерам форума на сайте и страницах мероприятия в соцсетях.

Как сообщал Укринформ, 8 февраля Президент Владимир Зеленский дал старт большому общественному диалогу в рамках празднования 30-летия Независимости Украины, который будет состоять из 30 масштабных еженедельных форумов о жизненно важных для страны вопросах.

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15-17 февраля состоялся Всеукраинский форум «Украина 30: Платежка». На нем были обсуждены тарифы и энергетическую независимость.

8-10 февраля в Киеве прошел трехдневный Всеукраинский форум «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы». На форуме обсудили планы правительства на 2021год по преодолению пандемии, в частности, меры по восстановлению экономики, помощи уязвимым слоям населения, адаптации образования, сотрудничества с международными финансовыми организациями.

По материалам: Укринформ