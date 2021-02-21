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Украина вернула нефтепровод, который ранее присвоил Медведчук

21.02.2021 05:53

Укринформ

Президент Владимир Зеленский вернул в государственную собственность нефтепровод "ПрикарпатЗападтранс", введя в действие решение СНБО от 19 февраля.

В документе также говорится о необходимости "признать, что бездействие Кабинета Министров привело к потере государственного контроля за этими объектами", передает Укринформ.

Ответственными за контроль возврата нефтепровода государству назначили Правительство и СБУ, а Офису Генпрокурора совместно с НАБУ рекомендовано обеспечить защиту интересов государства относительно прав собственности на эти нефтепродуктопроводы.

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Напомним: речь идет о нефтепродуктопроводе "ПрикарпатЗападтранс", который, по словам Главы СНБО Алексея Данилова, "очень странным способом оказался в частных руках иностранного государства".

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Общая протяженность нефтепровода, который вернулся в собственность государства, составляет 1433 км.

Как передает LB.ua, имущество "ПрикарпатЗападтранс" планируется передать Нацагентству по розыску и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА) для проведения конкурса по продаже или передаче в управление объекта. Но пока активы собираются передать во временное хранение "Укртранснафте".

По материалам: Укринформ