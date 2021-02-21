Вина Шария, или Почему «ложь такая прекрасная вещь, что не стоит ею пренебрегать»

19.02.2021 11:47

Укринформ

Пропаганда стала наукой больше 100 лет назад и достигла удивительных результатов в манипулировании массами. Кто этого недооценивает – проигрывает

Возмущение вокруг «отключения» «медведчуковских» каналов – «112 Украина», NewsOne, Zik дополнилось еще и делом о госизмене против Анатолия Шария.

Украинское общество, за исключением вполне прогнозируемого сектора «сторонников Медведчука-Рабиновича», а также, собственно, Шария – восприняло эти шаги власти с очевидным удовольствием и поддержало. Но остается ощущение, будто сказано не все то, что надо сказать. Речь идет о пропаганде как таковой. Для того, чтобы ответить на вопрос о ее роли в современной войне, надо вспомнить, какое значение она имела в войнах прошлых. И здесь оказывается очень много любопытнейших параллелей.

И прежде всего – такое красноречивое пропагандистское чудо. Знакомьтесь,

Канадский солдат – прадедушка «распятого» мальчика

10 мая 1915 года в британском журнале «Таймс» появилась жуткая история от парижского собкора с подробностями о «распятом канадском солдате», то есть придумавшие «распятого укрофашистами мальчика» были лишь жалкими эпигонами.

Согласно пропагандистскому мифу, во время битвы на Ипре, 24 апреля 1915 года, немецкие солдаты захватили в плен молодого канадского военнослужащего. Они якобы распяли его на стене, тело проткнули штыками и долго издевались. Позже появились версии: канадца «прибивали» к дереву, к забору, к кресту. Он был сначала офицером, потом сержантом, потом обычным солдатом. Число «распятых» солдат тоже варьируется от одного до шести. Вроде бы были трое свидетелей, которые видели это все собственными глазами, но их показания были очень противоречивыми. Один говорил, что несчастному перерезали горло, другой утверждал, что отрезали уши.

Этот случай рассматривали в палате общин, но до истины так и не дошли. Канадцы проводили собственное расследование, но довольно быстро махнули рукой, поняв, что столкнулись со «страшной легендой», распространенной СМИ. Впрочем, эта история получила огласку по всему миру и способствовала чрезвычайному подъему патриотических чувств, особенно в тех странах, где не было обязательной военной службы, а армия пополнялась исключительно за счет добровольцев. Историю о распятом солдатике массово рассказывали в госпиталях, о нем писали в письмах родным.



"Голгофа Канады"

В 1918 году в Лондоне выставили бронзовую скульптуру «Голгофа Канады». Немцы возмутились и начали на официальном уровне требовать от англичан и канадцев доказательств, но их, конечно, не было. Памятник демонтировали. С 1992 года он выставлен в качестве экспоната в Канадском музее войны.

Ну, а свежая версия пропагандистского фейка – «распятый мальчик» – рассказ якобы беженки из Славянска Галины Пишняк на Первом российском телеканале о «зверствах» украинских силовиков в разгар российско-украинской войны в 2014 году.

Пропаганда: что это такое и с чем ее «едят»

Пропаганда чем-то похожа на моду. И та, и другая получают «второе дыхание» во время войн. Если бы не было Первой мировой войны, возможно, женщины до сих пор ходили бы в длинных платьях… Слово «пропаганда» латинское и означает «распространение» – идей, фактов, слухов, ценностей, тех или иных взглядов, полуправды, или откровенной лжи, для того, чтобы влиять на общественное мнение и менять поведенческие программы более широкого круга людей.



Шарль Морис де Талейран-Перигор

Кстати, тут можно вспомнить высказывание французского политика ХVIII-XIX века Шарля Мориса де Талейрана о том, что «Ложь такая прекрасная вещь, не стоит ею пренебрегать». Видимо именно поэтому некоторые политические режимы и лидеры настолько пропагандой злоупотребляют.

Пропаганда бывает внутренней, рассчитанной прежде всего на «своего» слушателя – собственного гражданина, и внешней – это когда речь идет о вооруженной агрессии, или о «мягкой» экспансии. Первый вариант пропаганды распространен обычно в обществах с тоталитарным и авторитарным стилем правления – так было например в СССР и нацистской Германии. Там действовали фактически по одним и тем же пропагандистскими лекалам «враги народа», «вокруг все враги», «свои», «чужие», «мы самые лучшие», «самые сильные» и т.д. Американский политолог, один из основателей современной политологии Гарольд Лассуэл считал, что удачная пропагандистская кампания должна быть длительной, с очень тщательно разработанной стратегией. Только тогда она может быть максимально эффективной. Подобные методы потенциальные противники мощно развивали после Второй мировой войны. Сейчас пропагандистские листовки с неба никто не сбрасывает.

Опыт США: антидемократический маккартизм, который спас демократию

Парадокс. С одной стороны, неконтролируемое распространение пропаганды может привести к гибели демократии, но с другой стороны, запрет пропаганды воспринимается как существенное ограничение свободы слова – основополагающего принципа самой демократии. В США еще в 1934 году была основана «Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности» Конгресса США, которая действовала до 1975 года с целью бороться с подрывной и антиамериканской пропагандой. Деятельность этой комиссии, призванной противостоять прежде всего коммунистическому влиянию, позже совпало с кампанией маккартизма – так называемой «красной паникой». Тогда сенатор-республиканец Джозеф Маккарти, который возглавлял в середине 1950-х Постоянный подкомитет по расследованиям сената, проводил аналогичные слушания. 9 февраля 1950 года сенатор объявил, что по его данным, в Госдепартаменте США засилье коммунистов, и он имеет список из 205 неблагополучных сотрудников. Вскоре список пополнился еще тремя тысячами американских чиновников. Начались повсеместные проверки, которые затронули даже Голливуд. Из библиотек были изъяты более 30 тысяч наименований книг прокоммунистического направления. Многие фигуранты списка Маккарти были уволены с работы.



Джозеф Маккарти

То есть, влиянием советской пропаганды занималась собственно Комиссия, но «по-тихому», тогда как с заявлением Маккарти эта борьба приобрела гипертрофированные черты. Например, в симпатиях к СССР подозревали Джорджа Маршалла – инициатора «плана Маршалла» по восстановлению послевоенной Европы, знаменитого Чарли Чаплина, или композитора Леонарда Бернстайна.

В общем это была весьма драматическая история, но американская демократия выстояла, доказав свою эффективность. «В свободной кране мы наказываем за поступки, но отнюдь не за мысли…», – отметил американский президент Гарри Трумэн в 1952 году. Однако в 1954-м, уже при Эйзенхауэре, в США был принят закон о контроле над коммунистической партией, согласно которому коммунистическая партия США была провозглашена «агентом иностранного государства и международного коммунизма» и фактически оказывалась вне закона.

«Старые песни о главном»: ностальгия или банальное зомбирование

Во время Первой мировой войны одним из главных каналов донесения до широких слоев населения была пресса. Утро практически каждого европейца начиналось со свежих газет, откуда обыватель узнавал обо всем на свете, начиная от того, что происходит в правительстве, и заканчивая объявлениями на последней полосе. Именно через газеты государство влияла на граждан. Так же – первое, что делала оккупационная администрация на оккупированных территориях – устанавливала свои правила игры, и объявляла о них через средства массовой информации.

Пресса играла заметную роль и во время Второй мировой войны, но, все же, более мощным и действенным было радио. По радио передавали самые свежие новости, оперативные сводки с фронтов, выступления руководителей государств, политиков, а также культурные и образовательные программы. Как ни парадоксально, но и музыка была чрезвычайно мощным пропагандистским фактором, к тому же одним из самых действенных.



1. Оркестр SS на открытии вагнеровского фестиваля; 2. Плакат OMGUS "Германия на раздорожьи"

Первое, что сделали представители OMGUS – отдела, который подчинялся Управлению информации и фактически занимался психологической войной на оккупированной союзническими войсками территории Германии после окончания Второй мировой войны – неофициально запретили всю музыку, которую немцы слушали во времена правления нацистского режима: Вагнера, Штрауса, Пфицнера, – пострадал даже финский композитор Ян Сибелиус, который никак не был причастен к нацизму, но которого очень любили исполнять в гитлеровской Германии. Американцы просто запретили «тяжелую классику». Зато пришел жизнерадостный и легкий Гершвин, а также джаз, звучавший везде.

То есть, «Старые песни о главном» из года в год на украинских телеканалах – это тоже пропаганда. Конечно, вам может нравиться Кобзон, но это ваша частное дело и вкус – слушайте его наедине или в кругу семьи, а не перед телевизором, как во время сеанса с некогда модным Кашпировским.

Кстати, в Израиле и по сей день существует запрет на музыку Рихарда Вагнера – правда, не на официальном уровне, а на общественном – израильтяне категорически отказываются слушать и исполнять произведения пусть и гениального музыканта, но известного своим антисемитизмом и к тому же – любимого композитора Гитлера.

Когда новости приравнивались к «ударным войскам пропаганды»

Британская пропаганда во время Второй мировой войны существенно отличалась от той, что была раньше. Опять создали Министерство информации, но было понятно, что действовать так, как оно действовало раньше, уже невозможно. Официальная пропаганда ассоциировалась исключительно с ложью и еще раз с ложью. Поэтому пришлось выбирать довольно сложный компромисс.



Позитивная пропаганда

Новое министерство должно было заниматься моральным духом британцев, заботиться о позитивном имидже в глазах мирового сообщества, а также бороться с геббельсовской пропагандой – чрезвычайно агрессивной и изобретательной. Тогда же были сформированы две фундаментальные аксиомы: новости приравнивались к «ударным войскам пропаганды», а сама пропаганда должна была базироваться исключительно на правде. Министерство информации во время войны развернуло впечатляющую активность: выпускалась огромное количество печатной продукции, пропагандистских радиопередач, фильмов.

С самого начала войны, в 1939 году, были выработаны специальные правила – секретный документ, которым должны руководствоваться британские пропагандисты. Британский историк Дэвид Уэлч в книге «Убеждение народа: британская пропаганда во время Второй мировой войны» отмечает, что тот, кто составлял секретные правила, был очень хорошо знаком с гитлеровским взглядом на пропаганду и, скорее всего, читал «Майн кампф». Более того, инструкции придерживались и некоторых принципов именно вражеской пропаганды. Например, в документе говорится об апелляции к массовым инстинктам, а вовсе не к разуму; подчеркивается необходимость использования лозунгов и частого их повторения.



"Кампания гнева"

Очень скоро, после горьких и драматических событий 1940 года, британцам стало понятно, что одной «тотальной правды» в борьбе с нацизмом мало. Поэтому был избран новый подход, так называемая «кампания гнева», ставившая целью подчеркнуть жестокость гитлеризма, вызвать у британцев шок и обратную реакцию ненависти, которая мобилизовала на борьбу и добавляла сил к победе. Британцев призвали не верить обманчивым картинкам: «музыка, искусство, красивые пейзажи, древняя культура, – да, но сейчас это лишь маска, за которой скрывается жестокий убийца. Нацистская Германия – это ложь, массовые убийства и гестапо с темными подвалами залитыми кровью».

Интересно, как во время войны изменилось отношение британцев к Сталину, из врага превратившегося в союзника. Если раньше его изображали не иначе, как кровавым диктатором, то сейчас избегали любой критики и называли «дядюшкой Джо».

Важным инструментом британской пропаганды стал юмор, в том числе и карикатуры, ведь известно, что смешной враг, хоть и враг, но не так страшен. Чрезвычайно успешной, как сказали бы сейчас, «фишкой» британской пропаганды был запуск кампании «V – победа», начатой ​​в июле 1941 года. Как пишет Дэвид Уэлч, «Ее вдохновителем был Виктор де Лавелье, бывший министр юстиции Бельгии и директор бельгийских франкоязычных передач на ВВС, который призвал своих соотечественников использовать букву V в качестве «эмблемы единения», поскольку это первая буква французского и английского слова «победа», а также фламандского слова «свобода». Таким образом Victory стала международным символом победы.

«Любая пропаганда – ложь, даже когда говоришь правду»

В начале Второй мировой войны британские ВВС вместо бомб разбрасывали над Германией листовки, должны были убедить немцев в том, что путь, который избрали их руководители – опасный и безумный. Британские пилоты, выполняя подобные задачи в январе 1940 года, откровенно смеялись и даже возмущались: «Гитлеру на… ть на эту фигню – он разве что порадуется лишней бумаге для гигиенических нужд…».



Джордж Оруэлл

Знаменитый английский писатель Джордж Оруэлл в апреле 1941 года отмечал, что патриотически-пропагандистские речи британского премьер-министра Уинстона Черчилля нравятся в основном простым людям – чем ниже доходы, чем ниже уровень жизни, тем легче влиять на человеческое сознание и манипулировать им. Оруэлл в течение двух военных лет проработал на ВВС и видел как «делается» британская пропаганда изнутри. При этом он был жестким скептиком. В частности, он писал:

«Любая пропаганда – ложь, даже когда говоришь правду. Но это не так уж и важно, лишь бы знать, что ты делаешь и зачем»;

«Немецкая пропаганда непоследовательна… умышленно, совершенно беззастенчиво предлагает всем все что угодно: Индии – свободу, а Испании – колониальную империю, кафрам – равноправие, а бурам – более жесткие расовые законы и т.д., и т.д. Все это довольно разумно с точки зрения пропаганды… ведь мы видим, насколько большинство политически невежественно, как мало интересуется чем-то, кроме своих непосредственных дел, и как нечувствительна к непоследовательности…»;

«Одна из самых ужасных черт войны в том, что военную пропаганду, весь этот невероятный вой, и ложь, и крики ненависти клепают люди, которые сидят глубоко в тылу… Всегда происходит одно и то же: солдаты воюют, журналисты визжат, и ни один настоящий патриот не считает нужным приблизиться к окопам, кроме как во время коротких пропагандистских вылазок».

Одним словом, как говорил один весьма опытный политик, живший сто лет назад, «Пропаганда – это довольно действенный способ возбуждать народ таким образом, чтобы суметь его потом использовать».

Поэтому не дадим себя использовать.

Світлана Шевцова, Киев

По материалам: Укринформ