Политика

США отреагировали на санкции Украины против Медведчука

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США отреагировали на санкции Украины против Медведчука

США отреагировали на санкции Украины против Медведчука

20.02.2021 18:41

Укринформ

В посольстве США в Украине выразили поддержку решению Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций, в частности в отношении народного депутата Виктора Медведчука (ОПЗЖ).

Соответствующий пост размещен на странице дипредставительства в Фейсбуке, передает Укринформ.

"Мы поддерживаем усилия Украины относительно защиты суверенитета и территориальной целостности путем введения санкций. С 2014 года Виктор Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины", – говорится в публикации.

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Как сообщалось, СНБО на заседании 19 февраля принял решение о применении санкций к 19 юридическим и восьми физическим лицам, среди которых народный депутат Виктор Медведчук (ОПЗЖ) и его супруга Оксана Марченко.

По данным секретаря СНБО, санкции налагаются на все имущество Медведчука.

Среди подсанкционных юридических лиц оказались компании – владельцы пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев – Москва. Санкции также применены к компаниям, обслуживающим эти самолеты.

По материалам: Укринформ

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