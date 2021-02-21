Революция достоинства определила необратимость европейского пути – Шмыгаль

20.02.2021 11:50

Укринформ

Революция достоинства является определяющим историческим событием для Украины и ключевым элементом государства, который определил необратимость европейского пути.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграме, сообщает Укринформ.

"Революция достоинства стала определяющим историческим событием для Украины и ключевым элементом государства. Она определила необратимость европейского пути Украины. А Герои Небесной Сотни стали олицетворением мужества и самоотверженности ", – подчеркнул глава правительства.

Он напомнил, что с 18 по 21 февраля 2014 года в Киеве развернулись трагические события Революции достоинства, и десятки людей отдали жизни, защищая украинские ценности.

Шмыгаль подчеркнул, что это были разные люди: студенты, успешные предприниматели, пенсионеры из разных уголков Украины и из-за границы, самому младшему было 17 лет, а самому старшему – 82.

По словам Премьер-министра, всех их объединяло чувство достоинства и чести, готовность отстаивать свои права и свободы.

"Это высокая ответственность и общая задача каждого из нас – построить сильную и процветающую европейскую Украину, за которую отдали жизни участники Революции достоинства, а также те, кто продолжил защищать ценности евромайдана от российской агрессии. Небесной Сотни благодарны за свободу ", – отметил Шмыгаль.

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Как сообщалось, в Украине 20 февраля согласно Указу Президента от 11 февраля 2015 «О чествовании подвига участников революции достоинства и увековечении памяти Героев Небесной Сотни» ежегодно отмечают День Героев Небесной Сотни.

Именно 18-21 февраля 2014 года в Киеве были жестокие противостояния между силовиками и участниками Революции достоинства. 20 февраля 2014 года погибло больше всего активистов евромайдана.

17 февраля 2021 года Верховная Рада признала Революцию достоинства одним из ключевых моментов украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

Фото: Kabmin_UA, twitter

По материалам: Укринформ