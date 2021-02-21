Постановление Рады – Майдан не раскалывает нацию, а строит европейскую Украину

18.02.2021 22:51

Укринформ

Принципиальный вопрос о роли Революции Достоинства в истории снова хотят использовать те, кто не хочет признать, что Украина изменилась навсегда

17 февраля, накануне седьмой годовщины расстрелов на Майдане и победы революции, Верховная Рада почти конституционным большинством (295 голосов «за») приняла постановление, определяющее Революцию Достоинства как один из ключевых моментов украинского государства и выражением национальной идеи свободы. В то же время парламент осудил действия Януковича и его приспешников во время подавления мирного протеста, и подчеркнул недопустимость попыток узурпации государственной власти.

Это решение в целом одобрительно поддержали большинство украинцев.



Евгения Закревская

«Постановление дает оценку государства тем событиям на политическом уровне. Например, мы в судах добиваемся правовой оценки, а это – оценка политическая, которой не было долгое время. Все думали, что это само собой все понимают, но на самом деле оказалось, что это не так. Это важно и правильно», – сказала адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская.

«Это важнейшее решение, которое не только чтит память Героев Небесной Сотни, но и устанавливает справедливость. Жертвы тех страшных событий погибли не зря. Они творили государство! Герои не умирают!», – написал на своей странице в Фейсбуке лидер группы «Океан Эльзы», экс-депутат Святослав Вакарчук.

«Искренне рад, что ВР признала Майдан Революцией достоинства. Хочу напомнить, что Майдан начался в 2013 году, но до сих пор не завершился. Главная победа Майдана придет тогда, когда собственное достоинство и достоинство своей нации будут основой существования украинцев», – отметил Юрий Грымчак, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

В то же время хватает и тех, для кого Революция Достоинства недостойна «героизации», считают, что таким образом «раскалывается страна».

«Это не вопрос симпатий к Майдану или антипатий к нему. Это вопрос того, что таким образом страну не сшить, так ее можно только продолжать раскалывать дальше», – написал народный депутат от «Слуга народа» Макс Бужанский.

Даниил Гетманцев поддержал коллегу: «Я убежден в том, что если мы хотим сшить страну, то мы не должны с вами делать акцент на событиях, которые разъединяют».

О своем существовании напомнил также беглый президент Виктор (Ростовский) Янукович: «Это сомнительное решение вновь раскалывает украинское общество, разделяет его победителей и побежденных».

Что ж, за попытками дискредитировать Майдан и Революцию достоинства, всех ее лидеров и участников, мы наблюдаем на протяжении последних семи лет. И каждый раз риторика такая же, мол, это из-за Революцию вашей – война, из-за нее оккупация Крыма, бедность и раскол в обществе… Но данные декабрьского социологического исследования Центра Разумкова свидетельствуют об обратном. С каждым годом растет число людей, которые поддерживают Майдан. К примеру, если в июне 2018-го таких было 28,7%, то в декабре 2020-го – уже 33,9%. Более того, почти на 2% уменьшилось количество тех, кто хотел бы вернуться в Украину "образца" 2013 года – с 20,4% до 18,6%. О каком расколе говорится, который просто меняется в цифровом определении? Если именно об этом, то должны признать, что «бужанские» с «портновыми» правы. Но это не так. Украинцы идут к единству в принципиальных вопросах, в понимании того, что именно дала Украине революция и годы после нее. После Майдана пошел необратимый процесс формирования украинской политической нации. И его не остановить. В 2014-м Украина прошла точку невозврата, и никогда уже, как бы об этом ни мечтали в Кремле, не пойдет обратно в объятия России.

Спрашиваем принципиальное: действительно ли резолюция Верховной Рады раскалывает нацию?

«Не считаю, что этим постановлением мы что-то раскололи»



Ян Валетов

Ян Валетов, писатель, публицист:

«Вполне нормальная позиция для демократической страны, когда одна часть общества поддерживает, часть – нет. Решает в данном случае парламент. У нас есть много вещей, которые, к сожалению, не сшивают нашу страну. Мы такие от природы, мы такие географически, по конфессиям, по идеологии. В стране есть много мнений. Существует плюрализм. Давайте использовать демократические формы управления, которые должны выработать какое-то общегосударственное мнение. Кто-то с ним согласится, кто-то не согласится. Ну, тогда пусть вносят другое постановление. Возможно, для него также найдутся голоса. И это вполне нормально, не вижу здесь никакой трагедии.

Да, действительно, люди неоднозначно относятся к Майдану. Я тоже не был большим сторонником любых революционных изменений. Я, скорее, сторонник эволюции. И, наверное, таким бы и остался. Но когда начали убивать мирных людей – я был просто вынужден занять соответствующую сторону.

До сих пор у меня неоднозначное мнение о лидерах Майдана, то есть тех, кто назвал себя таковыми. Я понимаю, что шло народное сопротивление, что тогда все было намного сложнее, чем нам сейчас пытаются показать. Но я уверен, что мы цивилизованная страна, где любые правила устанавливается демократическим путем. Я не считаю, что этим постановлением мы что-то раскололи. Конечно, будут какие-то коррективы. И слава Богу, что так. Без крови – мирно, обмениваясь мыслями, споря, демократическим, парламентским путем».

«Не уверен, что можно помирить тех, кто мечтает о «Новороссии», с теми, кто мечтает о независимой европейской Украине»



Павел Казарин

Павел Казарин, журналист:

«В современном мире у каждой политической нации есть день национальной субъектности. Что-то такое, что позволяет нации говорить «мы достигли». К примеру, день независимости в Соединенных Штатах – это то, что позволяет американцам говорить «мы прогнали короля». Или же день взятия Бастилии, когда французы говорят «мы победили тиранию». В этом смысле, в Украине на статус дня национальной субъектности претендует Майдан, это его особые дни позволяют украинской политической нации говорить «мы победили попытку узурпации власти».

Я не уверен, что можно помирить лагерь тех, кто мечтает про «Новороссию» или про «УССР», с лагерем тех, кто мечтает о независимой европейской Украины. Я не уверен, что во всех спорах можно достичь компромисса. Я не уверен, что во всех противостояниях возможен благополучный исход по системе win-win, то есть, когда нет проигравших. Более того, с момента обретения Украиной независимости мы постоянно живем в ситуации противостояния, когда победа одного лагеря обязательно означает проигрыш другого. Например, победа Украины будет означать проигрыш «Новороссии», а победа УССР – крах Украины. Еще раз подчеркиваю – я не понимаю мотива людей, которые ищут компромисса с теми, с кем компромисс изначально невозможен.

В то же время, сам факт дискуссий о том, чем для Украины были советские десятилетия, чем были девяностые и нулевые, наконец, чем был Майдан – это лучшее доказательство того, что Украина готова мириться с существованием людей, которые не готовы мириться с существованием Украины. Если это не демократия, то что тогда демократия?»

«Те, кто говорят о каком-то «сшивании страны», о каких-то «расколах», на самом деле говорят о возвращении Украины под контроль Кремля»



Дмитрий Синченко

Дмитрий Синченко, политолог, активист Движения капитуляции:

«Риторика о "сшивании" страны была характерна для времен Ющенко-Януковича, когда страну поделили на две электоральные части, главным отличием которых были взгляды на внешнюю политику Украины. Ющенко поддерживали избиратели прозападной ориентации, Януковича-пророссийской. "Сшила" нашу страну Россия, начав в 2014 году против Украины войну и поставив точку в этом внутреннем противостоянии. С тех пор каждый, кто начинает говорить о каком-то "сшивания страны", о каких-то "расколах", на самом деле говорят о возвращении Украине под контроль Кремля. То есть, они действуют в интересах нашего врага, и главная их задача – это капитуляция перед Россией и демонтаж нашей государственности.

Сегодня большинство украинцев поддерживают евроатлантическую интеграцию Украины, поддерживают развитие и укрепление Украины, поддерживают наши вооруженные силы, поддерживающие развитие украинского языка, культуры, образования и т.д. Зачем нам объединение с теми, кто этого не поддерживает? У них всегда есть выбор – поехать в страну, которая соответствует их идеалам – в Россию.

Поэтому решение Верховной Рады о Революции Достоинства целиком и полностью соответствует геополитическому выбору Украины, и любые попытки его обжаловать или отыграть встретят справедливое сопротивление».

«Разговоры о «сшивании страны» пахнут нафталином и провокационны»



Ирэн Роздобудько

Ирэн Роздобудько, писательница:

«В человеческой природе есть способность со временем терпеть много очевидных вещей – склонность к «флюгеризму», способность угодить сразу всем. Поэтому предлагаю не прислушиваться к комментариям тех политиков, которые вынуждены «бегать между каплями» – такая у них работа. Или они не были на Майдане и поэтому не почувствовали безумного духа объединения, которое там царил между всеми слоями населения. Разговоры о «сшивании страны», мне давно пахнут нафталином и провокационны, риторически. Уже давно следует принять, как бесспорные факты и Майдан Достоинства, как государственное историческое событие, и государственный статус украинского языка и все другие вещи, которые время от времени возникают, как «возбудители» массового сознания рядовых граждан. Нам надо двигаться дальше.

Все эти разговоры «в пользу бедных» только тормозят и сдерживают это движение».

Мирослав Лискович. Киев

По материалам: Укринформ