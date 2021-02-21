Порошенко призвал лишить лицензии телеканал «Наш»

21.02.2021 04:27

Укринформ

Экс-президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко поддержал решение СНБО и обнародованный Указ Президента о применении санкций в отношении народного депутата Виктора Медведчука, призвав ввести подобные меры к телеканалу "Наш".

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Высоко оцениваю работу спецслужб, которым удалось собрать доказательства противоправных действий указанных подсанкционных лиц и дать основания для важных решений Совета нацбезопасности и обороны. Ожидаю от СБУ и ГПУ немедленных процессуальных действий в отношении народных депутатов, которые попали под санкции, а именно – представление в суд об избрании меры пресечения, которая не может быть иной, чем арест", – отметил Порошенко.

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При этом он призвал народных депутатов фракции «Слуга народа» и другие политические силы рассмотреть как первоочередные законопроекты об уголовной ответственности за коллаборационизм и законопроект по недопущению распространения в Украине тезисов российской пропаганды вроде тезиса о якобы гражданскую войну.

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания он призвал лишить лицензии телеканал «Наш», который "стал главным рупором российской пропаганды после закрытия каналов Козака-Медведчука".

Фото: ЄС

По материалам: Укринформ