Польша призывает Россию восстановить территориальную целостность Украины и компенсировать убытки

21.02.2021 14:28

Укринформ

Варшава призвала Москву осуществить шаги в направлении восстановления территориальной целостности Украины и компенсировать потери, нанесенные на оккупированных территориях.

Об этом в Твиттере написал глава МИД Польши Збигнев Рау, передает Укринформ.

"В течение 7 лет Крым и Донбасс остаются под российской оккупацией. Польша призывает Россию соблюдать международное право, восстановить территориальную целостность Украины и компенсировать нарушение прав человека на оккупированных территориях", – подчеркнул Рау.

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Как сообщалось, Польша с самого начала поддерживала Революцию Достоинства, а также активно на международной арене выступала против оккупации Крыма и развязывания Кремлем войны на Донбассе.

В Украине и за рубежом 20 февраля прошли акции по чествованию Героев Небесной Сотни в седьмую годовщину массовых расстрелов на Майдане.

По материалам: Укринформ