Подозрение Шарию: А его посадят? А партию запретят?

18.02.2021 11:04

Укринформ

Подобные производства уже нередко заканчивались на новости о том, что вручено подозрение. И все. Поэтому на сегодня ключевой вопрос – что будет дальше?

СБУ объявила о подозрении в совершении преступления Анатолию Шарию – «украинскому» блогеру, который уже давно обслуживает информационную агрессию Кремля, фактическому лидеру одноименной партии. Шарий с 2012 года постоянно проживает за границей. Почему – это отдельный разговор об общеизвестных фактах.

СБУ утверждает, что в течение длительного времени Шарий вел активную антиукраинскую деятельность с целью подрыва информационной безопасности в государстве. Через ряд СМИ, в том числе и российских, он дискредитировал государственную политику Украины, манипулировал фактами, с целью дестабилизации ситуации в государстве, разжигания межнационального конфликта.

Сейчас ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

«Сейчас продолжаются следственные действия, продолжается документирование всех обстоятельств совершения преступления и устанавливаются другие лица, которые способствовали или могут быть причастны к системной противоправной деятельности Шария», – сообщает пресс-служба СБУ.

Спрашиваем у экспертов, что они обо всем этом думают, в частности, какие видят перспективы этого дела, можно ли надеяться на экстрадицию Шария Испанией, что будет с его партией и так далее.

ЧТО БУДЕТ С ДЕЛОМ ДАЛЬШЕ



Илья Костин / Фото: Цензор.нет

«Важно понимать, что подозрение лишь начальный этап привлечения Шария к уголовной ответственности. Далее органу предварительного расследования предстоит многоэтапный сложный путь, в частности по сбору допустимых доказательств его вины», – комментирует Укринформу адвокат, партнер юридической фирмы «Правовой альянс» Илья Костин.

То есть, согласно ст. 111 УК Украины, СБУ должна надлежащим образом доказать факт предоставления Российской Федерации непосредственно помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

«Подрывная деятельность, согласно законодательству, может заключаться в дестабилизации информационной безопасности государства путем манипулирования общественным сознанием, – говорит адвокат. – Для этого, скорее всего, органом предварительного расследования будет инициировано проведение ряда судебных экспертиз. В частности, семантико-текстуальной экспертизы, которая позволит установить характер окраски и смысловой нагрузки публикаций Шария».

Вместе с этим, продолжает он, вызов заключается в разграничении права на свободу выражения взглядов с действиями, направленными на ущерб информационной безопасности Украины. «Учитывая судебную практику ЕСПЧ, государство имеет право на пропорциональное ограничение свободы слова с целью эффективного исполнения государственной функции по предотвращению случаев разжигания массовой вражды, а также искажения или отрицания установленных и/или общеизвестных фактов», – отметил Костин.

В разрезе ст. 161 УК Украины, совершение преступления заключается в том числе и в унижении национальной чести и достоинства граждан Украины. «Нельзя обойти вниманием факт обращения украинской общины в Испании к министру внутренних дел Фернандо Гранде-Марласки с просьбой «обратить внимание на вид деятельности, который осуществляют соответствующие люди, в частности господин Шарий» (это был ответ на то, что последний назвал украинский неонацистами. – Ред). Подобные высказывания Шария должны также стать предметом экспертного исследования», – настаивает адвокат из «Правового альянса».



Анна Маляр

В свою очередь юрист-криминолог, председатель Центра правовых и криминологических исследований Анна Маляр обращает внимание на то, что есть только три действия, которые могут квалифицироваться как государственная измена. А именно: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта; шпионаж; предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. «Вот в третьем как раз CБУ и подозревает Шария», – отметила юрист.

«Подозрение есть и по другой статье – разжигание вражды, статья 161 УК. Очень важно обсудить этот вопрос, потому что многие воспринимают свободу слова как право говорить вообще все что угодно. Но свобода слова ограничивается правами других людей, и словом можно совершить преступление. Словом можно унизить, оскорбить права других людей, и это приведет к ответственности. Эта история показательна для тех, кто публично что-то вещает: нужно четко понимать, что у свободы слова есть предел уголовного закона», – добавила Маляр.

На вопрос о перспективах эксперт ответила: «Я понимаю скепсис, поскольку все такие производства у нас заканчивались на новости о том, что вручено подозрение. Поэтому у меня тоже есть вопрос, что будет дальше. По примеру других громких производств могу сказать, что продолжение есть тогда, когда есть высокий общественный интерес, внимание СМИ».

Это также отмечает и господин Костин: «Важным фактором влияния на эффективность досудебного расследования является активная гражданская реакция и постоянное внимание к делу».

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПАРТИИ «ИМЕНИ ШАРИЯ»?



Виктор Таран

«Пока больших угроз для партии Шария не предвидится», – комментирует политолог, основатель центра «Эйдос» Виктор Таран.

Закон Украины «О политических партиях» предусматривает, что запретить партию можно только в судебном порядке. «При этом Минюст должен доказать в суде, что именно партия, а не ее лидер Шарий нарушили требования к ее деятельности, установленные Конституцией Украины», – добавил эксперт.

Это будет сложно сделать. Шарий формально не возглавляет юридическое лицо, названное в его честь политической партии, а врученные подозрения не то же, что обвинительный приговор. «Других внесудебных порядков ликвидации партии, в частности путем вручения подозрения ее лидеру даже за серьезное преступление не предусмотрено законодательством. Поэтому партия будет функционировать дальше. Возможно даже ее рейтинги возрастут», – считает Таран.



Вита Думанская

«Подозрение Шарию не влияет на работу партии, которая носит его имя. Он не является должностным лицом в партии», – продолжает мнение лидер Движения «ЧЕСТНО» Вита Думанская.

Кроме того, она отметила, что на прошлогодних выборах от партии Шария избраны 52 депутата местных советов. «Это 0,1% общего числа мандатов. Кандидатов они нашли на 0,6% мандатов. Это партия, у которой нет парламентских перспектив и опирается она лишь на медийность одного человека, который даже официально не входит в руководство партии», – отметила госпожа Думанская.

Впрочем, к партии тоже есть ряд вопросов. Во-первых, НАПК обнаружило в списке доноров лиц, уровень дохода которых был недостаточным для того, чтобы финансировать партию в тех объемах, в которых они финансировали. «Были журналистские расследования, которые обнаружили немало незадекларированных расходов. Полиции должна была бы изучить происхождение финансирования этой партии», – подчеркнула лидер Движения «ЧЕСТНО». И добавила: «Учитывая то, что Шарию выдвинуто подозрение в государственной измене, Министерство юстиции может проверить, не ведет ли партия антиукраинской деятельности и не противоречат ли ее действия ст. 37 Конституции Украины».

В случае доказательства таких фактов, говорит госпожа Думанская, работу партии Шария можно прекратить через суд. «Напоминаю, что в Украине уже запрещали деятельность Коммунистической партии», – добавила она.

ВЫДАСТ ЛИ ШАРИЯ ИСПАНИЯ

Сейчас Анатолий Шарий благополучно проживает Испании, где ему у него политическое убежище.



Дмитрий Коноваленко

«Поэтому важно предпринять следующие шаги: во-первых, легализовать его процессуальный статус в порядке международной правовой помощи, во-вторых, объявить в международный розыск и в дальнейшем добиваться его экстрадиции», – комментирует адвокат, старший партнер юрфирмы АО Jherson Group Дмитрий Коноваленко.

По его мнению, перспективы возвращения Шария в Украину будут зависеть от многих факторов, как правовых так и политических. «Ведь понятно, что основным лейтмотивом защиты будет« преследование Шария по политическим мотивам». Именно это может негативно повлиять на перспективу дела против него, – говорит Коноваленко. – По международным стандартам запрещено объявлении лица в международный розыск и его экстрадиция, если доказан факт политически мотивированного преследования».

«Не стоит ожидать, что Запад будет реагировать так же, как это было в случае с блокированием каналов Медведчука», – говорит Виктор Таран.

Деятельность телеканалов и работа одного Ютуб-блогера- это немного разные вещи. «Тем более, поскольку у Шария длинный шлейф противостояния со всеми предыдущими властями, начиная со времен Януковича, прогнозирую ему будет несложно доказать, что против него происходит политическое преследование», – утверждает политолог.

Поэтому ключевую роль здесь будут играть скорее дипломаты, чем правоохранительные органы.

«Ну и, конечно, не стоит забывать, как о мощном российском лобби, так и об определенных симпатиях, которые имеют испанцы в Россию. Думаю, что процесс с выдачей рискует затянуться на долгий период», – считает Таран.

Подобным образом высказался адвокат Валенсийской коллегии в Испании Андрей Якубув. Говорить о том, испанское правосудие выдаст Украине Шария – преждевременно, говорит он.

«В случае Испании, вероятность успеха экстрадиции в большей степени зависит от украинской стороны – по какой статье его решили привлечь к ответственности, как описали фактаж, как придерживались национальных процессуальных норм, в конце концов, как подготовили языковой перевод», – отмечает адвокат.

Испания в вопросе экстрадиций, продолжает Якубув, исповедует принцип взаимности и сводится к судебной проверке двух условий: во-первых, Украина инкриминирует ли Шарию действия также предусмотренные в Уголовном кодексе Испании, во-вторых, предусмотрено ли по обоим законодательствами обеих стран наказание, превышее один год лишения свободы.

Наконец, указывает Андрей Якубув, развитие ситуации будет зависеть от того, будет ли Шарий позиционировать себя украинцем де-юре. «А может, гражданином другой страны Европейского Союза, о чем ходят слухи», – подытожил адвокат.

Мирослав Лискович. Киев

По материалам: Укринформ