Под новые украинские санкции попала компания-владелец магазинов «Спортмастер»

21.02.2021 00:35

Укринформ

Под новые санкции Украины кроме Виктора Медведчука попала также известная сеть магазинов спорттоваров «Спортмастер».

Об этом говорится в указе Президента №64/2021, который вводит в действие соответствующее решение Совета нацбезопасности и обороны, передает Укринформ.

Sportmaster Operations Pte. Ltd зарегистрирована в Сингапуре, однако была основана россиянами и её главный офис расположен в Москве. Компания владеет сетью магазинов «Спортмастер» в Украине и ряде других стран – России, Беларуси, Казахстане, Китае и Польше. Фактически «Спортмастер» является российской компанией розничной торговли спортивными товарами.

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Согласно данным Единого государственного реестра юрлиц, ООО и общественных формирований, учредителями ООО «Спортмастер-Украина» являются две сингапурские компании: Sportmaster Operations Pte. Ltd (с долей 99%) и Sport & Fashion Management Pte. Ltd (с долей в 1%).

Санкции в отношении компании ввели на три года. Они предусматривают:

ограничения торговых операций (полный запрет);

ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полный запрет);

предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

другие санкции (запрет ввоза продукции компании Sportmaster Operations Pte. Ltd непосредственно ней или с привлечением представителей иностранных государств).

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Как отмечают на сайте сети, её магазины расположены в 15 городах Украины.

Как сообщал Укринформ, СНБО на заседании 19 февраля принял решение о применении санкций к 19 юридическим лицам и восьми физическим лицам, среди которых народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко за финансирование терроризма.

По данным секретаря СНБО, санкции налагаются на все имущество Медведчука.

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Среди пидсанкцийних юридических лиц оказались компании – владельцы пяти самолетов. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты.

По материалам: Укринформ