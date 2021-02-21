На совещании у Зеленского обсудили реинтеграцию Донбасса и укрепление нацбезопасности

На совещании у Зеленского обсудили реинтеграцию Донбасса и укрепление нацбезопасности

20.02.2021 11:59

Укринформ

Стратегия реинтеграции временно оккупированных территорий и развитие мощной системы национальной безопасности и обороны обсуждались на совещании под председательством Президента Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, речь шла о том, что уже сейчас государство разрабатывает эффективные инструменты безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий. Этот процесс будет включать создание международной коалиции для поддержки усилий нашего государства по восстановлению территориальной целостности на всех переговорных площадках, возобновлению переговоров на международном уровне по деоккупации Крыму, реинтеграции детей и молодежи, наработке механизмов решения жилищных проблем, обеспечению информационного суверенитета, доступу к административным услугам жителей временно оккупированных территорий.

Читайте также: Украина опровергает российский фейк о восстановлении железнодорожного сообщения с Крымом

Также речь шла об укреплении украинской армии, которая будет функционировать в соответствии с принципами, нормами и стандартами государств – членов НАТО.

Президент дал поручение министру обороны Андрею Тарану выработать четкий план комплектации Вооруженных сил образцами новой и качественно отремонтированной техники, сроков развития профессиональной армии. Глава государства также настаивает на обеспечении всех категорий военнослужащих ВСУ высокой заработной платой и выработке четкой программы обеспечения жильем всех военных, которые в этом нуждаются.

Читайте также: Европарламент поддержал создание Крымской платформы

Дополнительно на совещании рассмотрели развитие стратегических отраслей промышленности. Президент поставил задачу увеличить долю оборонного заказа, улучшить менеджмент в этой сфере, предоставить план развития космической отрасли.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ