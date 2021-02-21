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Кулеба и Ткаченко осуждают притеснения журналистов в Беларуси

21.02.2021 12:12

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выразили возмущение притеснениями и репрессиями против журналистов в Республике Беларусь.

Об этом говорится в совместном заявлении министров, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Кулеба и Ткаченко отметили, что весь демократический мир признает средства массовой информации четвертой властью и не вмешивается в их профессиональную деятельность, наступление на свободу слова, жизнь и здоровья журналистов в Беларуси, открыто нарушает эти базовые принципы.

Как отмечается, Украина решительно стоит на защите демократии и свободы журналистской деятельности и вместе с международным сообществом осуждает наступление белорусских властей на представителей СМИ.

Министры также подчеркнули, что особое беспокойство вызывает деструктивная деятельность России, которая с использованием своей армии пропагандистов полностью узурпировала информационное пространство Беларуси, лишив белорусов права на свободный доступ к разным источникам информации.

Как сообщалось, в Беларуси с августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Властный режим продолжает репрессии против народа, массово отстаивает свое право на демократический выбор.

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Среди прочего, 16 февраля по всей Беларуси была проведена серия обысков минимум в 25 журналистов и правозащитников. Следственный комитет Беларуси объяснил обыски намерением "установить обстоятельства финансирования протестной деятельности".

18 февраля суд в Минске приговорил двух сотрудниц польского телеканала "Белсат" Екатерину Бахвалову и Дарью Чульцову к двум годам колонии якобы за "организацию и подготовку" и "активное участие" в действиях, что "грубо нарушают общественный порядок". Журналисток задержали 15 ноября во время прямой трансляции с акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко.

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ЕС раскритиковал действия белорусских силовиков в отношении представителей СМИ и незаконный приговор. США ввели санкции против 43 граждан Беларуси в ответ на заключения двух журналисток телеканала "Белсат" и обыски у журналистов и правозащитников.

Фото: TUT.by

По материалам: Укринформ