Крушение МАУ: Енин говорит об отсутствии сотрудничества со стороны Ирана

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Крушение МАУ: Енин говорит об отсутствии сотрудничества со стороны Ирана

21.02.2021 20:09

Укринформ

Действия иранской стороны не способствуют усилению доверия к расследованию катастрофы самолета украинской авиакомпании МАУ.

Об этом заявил заместитель главы МИД Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24", передает Укринформ.

"Буквально с первых дней трагедии украинские следователи вышли на контакт с иранскими коллегами. И направили запросы о международно-правовой помощи. В то же время, к сожалению, ответы на эти запросы или приходят со значительными задержками, либо не содержат фактической информации, которая крайне необходима для продвижения украинского расследования", – подчеркнул Енин.

По его словам, МИД неоднократно отмечало на переговорах с Ираном, что Украина, как и все цивилизованное международное сообщество, заинтересована в прозрачности этого процесса.

«Мы настаивали, чтобы Иран приоткрыл завесу над теми событиями по крайней мере для узкого круга специалистов. Мы предложили и создание совместной следственной группы. Мы говорили о проведении совместных следственных действий. Но до сих пор иранская сторона не ответила нам положительно на эти предложения", – сказал он.

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Как сообщал Укринформ, 8 января 2020 года в Иране был сбит самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев. На борту находились граждане шести стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Все 176 человек погибли, среди них 11 украинцев.

Иранские власти 11 января, после нескольких дней возражений, признали, что украинский самолет по ошибке был сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 5 января 2021 года сообщил, что Украина получила от Ирана проект технического отчета об обстоятельствах катастрофы самолета и должна до конца февраля подготовить свои замечания.

16 февраля Кулеба заявил, что Украина рассчитывает максимально быстро получить от Канады аудиозапись с вероятным участием главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, в котором говорится о том, что самолет рейса PS752 сбили умышленно.

В субботу, 20 февраля, в Иране заявили о завершении расследования по делу о катастрофе украинского самолета над Тегераном.

По материалам: Укринформ