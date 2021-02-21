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Адаптивный карантин, тарифы и UkraineInvest – Шмыгаль подвел итоги недели

21.02.2021 16:26

Укринформ

Украина с 24 февраля 2021 года вернется к модели адаптивного карантина. Будут введены четыре уровня эпидемической опасности: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Базовым для всей страны станет желтый уровень. На этом этапе будут действовать фактически те же ограничения, что и сейчас, но с некоторыми послаблениями.

Как передает Укринформ, об этом написал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Фейсбуке.

Глава правительства отметил, что постановление о возвращении к адаптивному карантину уже опубликовано на Правительственном портале.

И добавил, что правительство продолжает работать над решением тарифного вопроса.

"В феврале мы ввели компенсации людям, у которых установлено электроотопление. На этой неделе Министерство социальной политики уже перечислило 322 млн грн компенсации за потребленную в январе электроэнергию для более 571 тысячи граждан. Как и было обещано, государство не оставит людей без поддержки", – написал Шмыгаль.

По его словам, на прошлой неделе правительство сделало очередной шаг для упрощения предоставления услуг людям. Отныне водительское удостоверение можно будет заказать или восстановить через приложение "Дія" или через Единый веб-портал электронных услуг. Процедура довольно простая и быстрая, а забрать документ затем можно в ближайшем сервисном центре МВД. Более того, на этой неделе Верховная Рада приняла закон, который приравнивает цифровое водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта и автогражданки к бумажным.

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Также правительство поддержало решение, которое позволит регистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне. Люди сразу смогут получить полный комплект документов и номерных знаков без посещения сервисного центра МВД, что сведет время на покупку машины к минимуму.

"Выходим на финишную прямую в процессе запуска рынка капиталов в Украине. На этой неделе во время совместного совещания с Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, НБУ, Американской торговой палатой, USAID и ЕБРР представили соответствующий меморандум. Текст фактически согласован, остались незначительные доработки, поэтому в ближайшее время он будет заключен", – заверил премьер-министр.

Также подчеркнул, что все стороны в очередной раз подтвердили необходимость создания эффективного фондового рынка для привлечения инвестиций в Украину. Кроме того, в USAID акцентировали, что дадут распоряжение начать процесс закупки и процесс технико-экономического обоснования нашего проекта, чтобы начать двигаться вперед. Ведь Украина – единственная европейская страна, в которой до сих пор нет эффективного и действенного рынка капиталов и его создание станет историческим событием и позволит продвигаться дальше в критически важных для страны реформах, в частности, в запуске накопительной пенсионной системы.

По словам руководителя Кабмина, отныне UkraineInvest будет осуществлять сопровождение инвесторов со значительными инвестициями в Украине. На прошлой неделе Правительство уполномочило Офис привлечения и поддержки инвестиций на сопровождение инвесторов в процессе реализации их проектов в Украине.

"Этот важный шаг, необходимый для полноценной работы закона о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, является личной инициативой Президента Украины Владимира Зеленского. Для инвесторов это станет четким сигналом готовности Украины оказывать благоприятные условия для их деятельности и защиту вложений. Для государства – это увеличение инвестиций, создание новых предприятий и рабочих мест", – заверил чиновник.

Также он сообщил, что Координационный центр Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона согласовал заявку Украины на председательство.

"Координационный центр Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона на этой неделе согласовал заявку Украины на председательство в этой инициативе. Украина станет первой страной не с ЕС, которая будет председательствовать в Стратегии с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года. Дунайская стратегия – это платформа, которая объединяет 14 стран дунайского региона в сферах судоходства и охраны окружающей среды, включая сохранение живых водных ресурсов", – написал Шмыгаль.

По материалам: Укринформ