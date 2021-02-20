Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Медведчука

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Медведчука

20.02.2021 19:41

Укринформ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций против 19 компаний и 8 физических лиц, среди которых и народный депутат Виктор Медведчук (ОПЗЖ).

Текст соответствующего указа, датированного 19 февраля, обнародован на сайте главы государства, передает Укринформ.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", – говорится в документе.

Отмечается, что контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Как сообщалось, СНБО на заседании 19 февраля принял решение о применении санкций к 19 юридическим и восьми физическим лиц, среди которых народный депутат Виктор Медведчук (ОПЗЖ) и его супруга Оксана Марченко.

По данным секретаря СНБО, санкции налагаются на все имущество Медведчука.

Среди подсанкционных юридических лиц оказались компании – владельцы пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев – Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты.

По материалам: Укринформ