В посольствах Германии, США, Франции и Британии почтили память Небесной сотни

Фото, видео

20.02.2021 19:18

Укринформ

Соединенные Штаты Америки, Германия, Великобритания и Франция чтят память героев Небесной сотни и уверяют в дальнейшей поддержке Украины на пути реализации ценностей Революции достоинства.

Об этом говорится в сообщениях посольств этих стран в Украине в Твиттере, сообщает Укринформ.

Пресс-атташе посольства США в Украине Даниэль Лангенкемп подчеркнул, что Небесная сотня вдохновляет не только украинцев, но и людей во всем мире, которые борются за демократию и верховенство права.

Сьогодні ми разом зі всіма українцями вшановуємо пам’ять і жертву, принесену Небесною сотнею в надії на світле майбутнє України. Ми звеличуємо їхній спадок та висловлюємо підтримку всім українцям, які працюють над просуванням євроатлантичного партнерства та інтеграції України. pic.twitter.com/4NNb9DLsHe

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 20, 2021

"Осмысливая события последних семи лет, важно отметить большие успехи, сделанные украинцами в осуществлении реформ. США поддерживают народ Украины в формировании прочных демократических институтов, совершенствовании им верховенства права и в создании одинаковых условий конкуренции в экономике", – подчеркнул он.

Лангенкемп заверил, что США остаются верными партнерству с народом Украины для реализации важных реформ, необходимых для построения процветающей, мирной и демократической Украины, а также стоят при этом в поддержке украинской демократии, суверенитета и территориальной целостности.

"И мы вместе с вами в поддержке евроатлантического будущего Украины, ради которого герои Небесной сотни пожертвовали своей жизнью", – сказал американский пресс-атташе.

В свою очередь посол Германии в Украине Анка Фельдгузен выразила убеждение, что украинское гражданское общество всегда должно вспоминать единство и сплоченность, которые были на Майдане.

"Ми дуже хочемо допомогти Україні впровадити те, за що люди боролися на Майдані: справедливість, свободу і європейські амбіції" – @AnkaFeldhusen до Дня Героїв Небесної Сотні.

Дивіться більше у відео🎥#Майдан #НебеснаСотня #РеволюціяГідності #RevolutionOfDignity #Ukraine pic.twitter.com/sBa3HlD9oc

— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) February 20, 2021

"Действительно, герои Небесной сотни погибли под флагом Европы. Надо об этом думать, когда и в парламенте, и в обществе, и в правительстве дискутируют реформы, которые еще не воплощены, например судебная реформа, являющаяся, на мой взгляд, основной реформой, в которой сегодня нуждается Украина. Такие вещи долговременные, но надо знать, что путь все же уверенный и что у Украины есть надежные партнеры на этом пути. Германия – один из них. Мы очень хотим помочь Украине внедрить то, за что люди боролись на Майдане: справедливость, свободу, европейские амбиции", – отметила дипломат.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен отметил, что герои Небесной сотни отдали свои жизни ради европейской и свободной Украины.

"В этот день, 20 февраля, хочу почтить память 107 героев Небесной сотни, которые в начале 2014 года отдали свои жизни на Майдане, во время Революции достоинства, в борьбе за будущее европейской, свободной, демократической и суверенной Украины", – отметил он.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс опубликовала фото возложения цветов к монументу Небесной сотни.

Сьогодні Україна згадує сміливих чоловіків та жінок, які загинули 7 р. т. під час протестів на Майдані.

Разом з багатьма іншими вони боролися за вільне, демократичне та успішне майбутнє своєї країни.

🇬🇧продовжує підтримувати 🇺🇦 на її шляху до втілення цього бачення.#НебеснаСотня pic.twitter.com/rkKN1JmiLp

— UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) February 20, 2021

"Сегодня Украина вспоминает смелых мужчин и женщин, погибших 7 лет назад во время протестов на Майдане. Вместе со многими другими они боролись за свободное, демократическое и успешное будущее своей страны. Великобритания продолжает поддерживать Украину на ее пути к воплощению этого видения", – заверила Симмонс.

Читайте также: В Михайловском Златоверхом отслужили панихиду по Небесной сотне

Как сообщалось, согласно Указу Президента от 11 февраля 2015 года в Украине 20 февраля отмечают День Героев Небесной Сотни.

Именно 18-21 февраля 2014 года в Киеве были самые жестокие противостояния между силовиками и участниками Революции достоинства. 20 февраля 2014 года погибло больше всего активистов Евромайдана.

17 февраля 2021 года Верховная Рада признала Революцию достоинства одним из ключевых моментов украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

По материалам: Укринформ