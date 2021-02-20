Ткаченко считает политически оправданным решение о санкциях против Медведчука

19.02.2021 20:13

Укринформ

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что решение СНБО относительно санкций против народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко является политически оправданным.

Об этом он написал в Телеграме, сообщает Укринформ.

«Считаю решение о введении санкций политически оправданным. И напомню, против Медведчука введены санкции в США. Теперь наконец и в Украине. Фактически, это решение СНБО – начало новой эры, когда врага наконец называют по имени», – отметил Ткаченко.

Лично для министра это решение – историческая справедливость. «К сожалению, оно задержалось во времени. Петр Алексеевич сделал все, чтобы Медведчук мог летать в Москву и вести свой бизнес в Украине. То, что он не смог сделать, сделала новая власть», – отметил он.

Глава МКИП напомнил о том, что Медведчук – создатель темников 2000-ых, которые фактически привели к журналистским и массовым протестам накануне Помаранчевой революции. «Своих привычек он не оставлял и в последнее время. Но темники, фейки, дезинформацию писал теперь ему Кремль. А он транслировал их всеми возможными способами в Украине, в частности с помощью недавно запрещенных «телеканалов». Он отрицает российскую агрессию, встречается со своим кумом в оккупированном Крыму, пиарит себя как посредника по делам обмена пленными и позиционирует себя «голубем мира». «Голубем», готовым поставить на колени Украину перед своим кумом», – написал Ткаченко.

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Как сообщал Укринформ 19 февраля СНБО применил санкции против 19 юридических и восьми физических лиц. В этом списке есть Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что санкции в отношении этой семьи – по статье «финансирование терроризма».

По материалам: Укринформ