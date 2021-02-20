Судья ЕСПЧ от Украины: Зеленский создал комиссию по отбору кандидатов

19.02.2021 19:53

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Президента.

"Этим документом глава государства утвердил положение о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины и образовал конкурсную комиссию по отбору кандидатов", – говорится в сообщении.

Согласно указу, конкурсная комиссия должна разместить в двухнедельный срок объявление о проведении соответствующего конкурса и обеспечить его проведение. Она формируется из специалистов в области международного права, которые имеют высокую квалификацию и большой опыт работы в этой области.

Министерство иностранных дел должно обеспечить тестирование участников конкурса на определение уровня владения ими официальными языками Совета Европы.

Кандидатом для избрания судьей Европейского суда по правам человека может быть гражданин Украины с высокими моральными качествами, имеющий высшее юридическое образование не ниже степени магистра (или приравненное к нему высшее образование по образовательно-квалификационному уровню специалиста).

Кандидат также должен иметь опыт работы в сфере права или стаж научной или научно-педагогической деятельности в этой сфере или в области защиты прав человека и основных свобод не менее 10 лет. Необходимо основательно знать положения Конвенции о защите прав человека и основноположных свобод, протоколы к ней и практику Европейского суда по правам человека, а также свободно владеть одним из официальных языков Совета Европы (английским или французским).

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Кандидатом не может быть лицо, которое на момент подачи документов для участия в конкурсе достигло 65 лет; признано судом недееспособным; имеет хронические психические или другие заболевания, препятствующие исполнению обязанностей судьи; имеет непогашенную судимость или подвергалось в течение последнего года административному взысканию за связанное с коррупцией правонарушение.

Конкурсная комиссия размещает объявление о проведении конкурса в общегосударственных средствах массовой информации и на веб-сайте официального интернет-представительства Президента Украины.

Конкурс будет предусматривать тестирование для определения уровня владения официальными языками Совета Европы, проведение собеседования и отбор кандидатов.

О результатах конкурса председатель конкурсной комиссии информирует Президента Украины и представляет список отобранных кандидатов в Министерство иностранных дел Украины для его дальнейшего внесения в установленном порядке в Совет Европы. МИД должен внести в Совет Европы список кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины.

Как сообщалось, с июня 2010 года судьей ЕСПЧ от Украины является Анна Юдковская. Срок ее полномочий истек в апреле 2019 года, но они продолжаются автоматически до избрания следующего судьи.

Судей Европейского суда по правам человека назначает Парламентская ассамблея Совета Европы. Украина должна подать в Страсбург три кандидатуры.

По материалам: Укринформ