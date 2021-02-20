Решение СНБО о новых санкциях основывается на материалах СБУ – Баканов

Решение СНБО о новых санкциях основывается на материалах СБУ – Баканов

19.02.2021 20:15

Укринформ

Последнее решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении отдельных лиц основывается и на материалах, которыми располагает Служба безопасности Украины.

Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов, комментируя результаты сегодняшнего заседания СНБО, передает Укринформ со ссылкой на сообщение спецслужбы в Телеграме.

«Сегодня Служба безопасности проводит следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставки угля с временно оккупированной территории в РФ и Украину. Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности «ЛНР». И как результат – основание для сообщения подозрения представителям компании», – сообщил Баканов.

Отдельно Служба безопасности Украины рекомендовала расширить введенные ранее экономические санкции в отношении владельцев авиакомпаний, осуществляющих полеты в Российскую Федерацию, и дополнить санкционный перечень еще 5 компаниями, сказал он.

Баканов пояснил, что после введения первых санкций в конце января конечные бенефициары молдовской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA принимают срочные юридические меры, чтобы обойти наложенные на них ограничения. В частности, пытаются сменить обслуживающие компании – то есть вводят других юрлиц.

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Кроме того, глава Службы проинформировал членов СНБО о других направлениях защиты государственной безопасности и противодействия гибридной войне.

«Каждый из нас видит влияние гибридной войны и ее последствия. Поэтому нам надо работать на опережение. В данном случае наша сила – в системных действиях в защиту национальных интересов», – подчеркнул Баканов.

Как сообщал Укринформ, СНБО на заседании 19 февраля принял решение о применении санкций к 19 юридическим лицам и 8 физическим лицам, среди которых народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко, в связи с финансированием терроризма.

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По данным секретаря СНБО, санкции налагаются на все имущество Медведчука.

Среди подсанкционных юридических лиц оказались компании – владельцы пяти самолетов. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты.

По материалам: Укринформ