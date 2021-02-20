Решение о завершении войны зависит только от Путина – секретарь СНБО

20.02.2021 00:22

Укринформ

Решение о завершении Россией войны против Украины зависит только от одного человека – Владимира Путина, но время работает на нашу страну.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина», передает Укринформ.

«Вопрос войны находится в кабинете одного человека, фамилия которого – Владимир Путин, в его голове. К тому времени, пока этот человек не примет решение закончить войну на территории Украины, которая ведется уже семь лет, никакие договоренности ни с кем работать не будут, точка. И что бы мы с вами здесь ни делали, что бы ни говорили, единственный человек, который может закончить войну – это Путин, и это знает весь мир», – подчеркнул Данилов.

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Комментируя ситуацию вокруг Минских соглашений, он отметил: «Что касается Минских договоренностей – который год продолжаются? Там есть подпись Президента РФ? Есть. Там есть выполнение его? У них одна-единственная задача – уничтожение государства Украина, и больше задач у них нет».

В то же время Данилов выразил убеждение, что Украина обязательно выиграет.

«Сегодня уже время работает не на РФ, время работает на Украину и украинский народ», – подчеркнул секретарь СНБО.

По материалам: Укринформ