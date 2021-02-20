Рада соберется на внеочередное заседание 23 февраля

20.02.2021 12:05

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве 23 февраля внеочередного пленарного заседания парламента.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте ВР.

"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 12 часов 23 февраля 2021 года, на котором рассмотреть Закон Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы с предложениями Президента Украины от 18 февраля 2021 года (ресстр. № 4531) ", – говорится в документе.

Отмечается, что внеочередное заседание созвано "в связи с требованием Президента Украины".

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Как сообщал Укринформ, ранее первый заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что парламент намерен 23 февраля провести внеочередное заседание, на котором планируется рассмотреть предложения Президента к закону о конкурсах на госслужбу.

Верховная Рада 16 февраля приняла во втором чтении и в целом законопроект №4531 о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов госслужбы. Документ предусматривает, что в течение шести месяцев с момента вступления его в силу должны быть объявлены конкурсы на должности, которые занимают лица по контракту о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров в связи с пандемией COVID-19.

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Кроме этого, по закону, если должность министра вакантна более 60 дней, одно и то же лицо, занимающее должность первого заместителя министра или заместителя министра, не может выполнять обязанности министра более 30 дней.

В то же время законодатели запретили возлагать обязанности министра на лицо, кандидатура которого на соответствующую должность была отклонена Верховной Радой этого созыва.

18 февраля Президент наложил вето на этот закон. В ОП сообщили, что Президент просит ВР изъять из закона о возобновлении конкурсов на должности госслужбы нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна.

По материалам: Укринформ