Оффшоры и депутаты: Данилов анонсировал дальнейшие решения СНБО

19.02.2021 22:48

Укринформ

Алексей Данилов анонсировал дальнейшие решения СНБО относительно народных депутатов с огромными доходами, которые никогда не работали в бизнесе.

Об этом секретарь СНБО сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", передает Укринформ.

"Когда я в прошлый раз сказал, что "продолжение следует", поверьте – продолжение следует. Далее будут оффшоры, дальше будет собственность. Далее все, что украли с 1991 года у украинского народа, будет возвращено украинскому народу. Более того, я могу сказать: все эти депутаты, которые сегодня сидят, у которых состояние 300 миллионов, 400 миллионов – люди добрые, где вы это взяли? Вы ни разу не работали в бизнесе, вы постоянно работали на должностях, у вас состояние на миллиарды. Останавливается все это. И поверьте, в ближайшее время на следующих заседаниях Совета нацбезопасности и обороны вы увидите еще больше интересного. Итам будут депутаты, и там будет много людей, которые ни разу не работали нигде, а имеют сегодня огромные состояния", – заявил секретарь СНБО.

Он добавил, что "все будут возвращать – в том числе, то, что касается украинских недр".

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Как сообщал Укринформ, СНБО на заседании 19 февраля принял решение о применении санкций к 19 юридическим и 8 физическим лицам, среди которых народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Ограничения ввели в связи с расследованием СБУ по финансированию терроризма.

По данным секретаря СНБО, санкции налагаются на все имущество Медведчука.

Среди подсанкционных юридических лиц оказались компании – владельцы пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев – Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ