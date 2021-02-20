Курт Волкер предложил администрации США «дорожную карту» по Украине

20.02.2021 13:08

Укринформ

США и Украины следует начать обновленное стратегическое партнерство по всему спектру вопросов.

Об этом написал в статье для CEPA бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Укринформ.

"Успех Украины остается для Запада стратегически важным, как никогда раньше. Сейчас настало время для Соединенных Штатов возобновить свое участие и поддержку. Телефонный разговор секретаря Блинкена с министром иностранных дел Кулебой был хорошим началом. Далее должен быть звонок Президента Байдена к Президенту Зеленскому и начало обновленного стратегического партнерства по всему спектру вопросов ", – отметил Волкер, предложив "дорожную карту" развития отношений Соединенных Штатов с Украиной.

По словам дипломата, "в Украине растет тревога, которую команда Байдена может легко развеять".

"Изложу это с украинской точки зрения: президент Байден говорил с президентом Путиным об Украине только через неделю после вступления в должность, без предварительных консультаций с Украиной, которая является жертвой российской агрессии. Он до сих пор не разговаривал с президентом Зеленским, однако позвонил около 30 другим главам государств ", – отметил Волкер.

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Он убежден, что Соединенные Штаты могут сделать несколько шагов, чтобы продемонстрировать постоянную поддержку Украины и таким образом продвинуть интересы США.

По его мнению, прежде всего речь идет о необходимости скорейшего проведения телефонного разговора между Байденом и Зеленским.

"Оба президента не должны становиться друзьями по переписке, но важно установить контакты на уровне глав государств, задать тон сотрудничества между администрациями обеих стран. Для Украины это стало критически важным", – убежден американский дипломат.

Кроме того, по его убеждению, представителю Белого дома следует выразить возмущение по поводу призывов руководителя главного российского пропагандистского ресурса RT Маргариты Симоньян "вернуть Донбасс домой", то есть в Россию. "Это зондирование почвы Кремлем незаконно на всех уровнях. Это провокация, специально направленная на Белый дом. И ее легко отбить, если США отреагируют", – убежден бывший спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины.

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Он также призвал нынешнего госсекретаря Энтони Блинкена "подтвердить соблюдение США Декларации Помпео от 25 июля 2018 года, в которой Соединенные Штаты обязались" не признавать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой вопреки международному праву ".

"США должны возобновить "стратегический диалог" с Украиной по основным вопросам геостратегического значения. Встречи государственного секретаря и министра обороны США с украинскими коллегами дважды в год поставили бы это на правильные рельсы ", – считает Волкер.

По его убеждению, Соединенным Штатам также следует "возобновить настойчивость на осуществлении Украиной далеко идущих реформ". "США могут также помочь … сотрудничая с Украиной над усовершенствованием ключевых антикоррупционных и правоохранительных учреждений, которые до сих пор не реализовали свой потенциал", – заявил дипломат.

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Кроме того, по его мнению, США "должны присоединиться к ЕС, МВФ и другим международным сторонникам, чтобы помочь Украине ввести далеко идущее антимонопольное законодательство".

"Такую дорожную карту США могут легко и эффективно ввести. Но США должны действовать быстро, поскольку силы, которые выступают против такой повестки дня, уже мобилизуются", – написал Волкер.

Как сообщал Укринформ, Курт Волкер занимал должность специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах.

По материалам: Укринформ