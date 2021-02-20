ЦИК зарегистрировала уже девять кандидатов на довыборах в Раду

ЦИК зарегистрировала уже девять кандидатов на довыборах в Раду

19.02.2021 19:39

Укринформ

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Артема Марчевского кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область) на промежуточных выборах 28 марта от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"ЦИК зарегистрировала Артема Марчевского кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область) на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", – говорится в сообщении.

В ЦИК напомнили, что ранее уже зарегистрировали восьмерых кандидатов в народные депутаты Украины: Викторию Шилову, Валентина Рыбина – в ОИО №50, Михаила Ноняка, Александра Шевченко, Марусю Звиробий-Беленькую, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинского и Юрия Юрченко – в ОИО №87.

В то же время Гражданская сеть ОПОРА сообщила, что зарегистрированный кандидатом в нардепы Артем Марчевский является генеральным продюсером телеканала "112". Решение о его регистрации поддержали 11 членов ЦИК, 4 – воздержались.

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Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия назначила на 28 марта 2021 года промежуточные выборы народного депутата в округах №87 и №50.

Подача документов в ЦИК для регистрации кандидатов в депутаты продлится до 25 февраля включительно.

Выборы в 87-м округе на Прикарпатье пройдут по причине сложения полномочий народным депутатом из фракции "Слуга народа" Зиновием Андрийовичем в связи с избранием его мэром города Надворная.

Выборы в округе на Донетчине назначены после досрочного прекращения Верховной Радой 16 декабря полномочий внефракционного депутата Руслана Требушкина, избранного мэром Покровска Донецкой области.

По материалам: Укринформ