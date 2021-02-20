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Чествование памяти Революции достоинства является приоритетной задачей – Зеленский

20.02.2021 14:33

Укринформ

Президент Владимир Зеленский заявил, что надлежаще почтить память о трагических событиях 2013-2014 годов является приоритетной задачей, и она будет реализовываться в ряде дальнейших стратегических шагов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс- служба главы государства.

«Сегодня, в День памяти Героев Небесной Сотни, особенно важно получить весть о завершении длительных переговоров о начале создания Музея Революции Достоинства. Украина надлежащим образом должна почтить память трагических событий 2013-2014 годов. В память о погибших и в знак благодарности героям Майдана. Это приоритетная задача для страны, воплощение которой будет реализовано в ряде дальнейших стратегических шагов», – подчеркнул Президент.

Он добавил, что в Украине в этом году начнутся проектно-строительные работы по созданию Музея Революции Достоинства.

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По информации ОП, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко доложил Президенту, что накануне достигнуто принципиальное согласие об условиях использования проекта победителей архитектурного конкурса, что позволяет объявить о начале проектно-строительных работ в этом году.

По его словам, конкурс состоялся давно, но в прошлые годы никто не пытался ускорить решение этого вопроса.

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«И наш долг – действиями продолжать бороться за страну. Потому что борьба продолжается. А стремление к свободе – то, что объединяет украинцев. Поэтому мы никогда не сдадимся », – отметил министр.

Как сообщалось, ранее в Министерстве культуры и информационной политики сообщили, что на проект создания Музея Революции Достоинства в бюджете-2021 заложено 50 млн грн.

По материалам: Укринформ