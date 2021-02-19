России не удалось «протащить» в ОБСЕ пропагандистское заявление по Украине

19.02.2021 01:25

Укринформ

Миссия РФ пыталась продвинуть манипулятивное заявление от имени Постоянного совета ОБСЕ по Минским договоренностям, однако делегации Украины и стран-партнеров помешали этой инициативе.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии.

Российские дипломаты пытались представить кремлевские нарративы по мирному урегулированию в Украине от имени одного из двух постоянных директивных органов ОБСЕ – Постоянного совета. С этой целью на прошлой неделе среди стран-участниц российской стороной был распространен проект решения Постоянного совета "Заявление в поддержку имплементации резолюции СБ ООН 2202" – формально по случаю 6-й годовщины принятия резолюции Совета Безопасности ООН 2002 (2015), в которой содержится поддержка Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей.

Как сказал в комментарии корреспонденту агентства глава миссии Украины при ОБСЕ Евгений Цымбалюк, распространенный российской делегацией проект был "исключительно пропагандистским текстом, пропитанным кремлевскими нарративами": "Это была чисто пропагандистская инициатива. Которая была призвана отвлечь внимание от РФ в условиях, когда Россия блокирует переговоры в Трехсторонний контактной группе и любое конструктивное развитие событий – в отличие от Украины, выполнение которой своих обязательств признается подавляющим большинством делегаций стран-участниц ОБСЕ ".

По словам дипломата, помимо различных манипуляций, в предложенном тексте содержалось также много "российских формулировок, которые не являются приемлемыми для нас и не отражают фактическое состояние дел".

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Однако украинская делегация решила подойти конструктивно к проработке документа и предоставила свои предложения, которые в дальнейшем были поддержаны многими делегациями.

"В частности, мы отметили, что наряду с комплексом мероприятий – его российская сторона представляла как якобы единственный документ, вокруг которого должен происходить процесс мирного урегулирования, – обязательно следует рассматривать также Минский протокол и Минский меморандум, которые вместе составляют Минские договоренности", – отметил Цимбалюк.

Он указал на то, что, например, фактическая контактная линия столкновения на Донбассе отличается от той, что зафиксирована в подписанном Минском меморандуме, "поскольку после подписания документа российские оккупационные силы захватили дополнительные территории".

Также украинская сторона предложила упомянуть в заявлении Постоянного совета ОБСЕ постоянные нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ и необходимость вывода российских вооруженных формирований, наемников, вооружения и военной техники с территории Украины под мониторингом СММ. "Дополнительные меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля все больше и больше нарушаются российскими оккупационными войсками, и украинская сторона несет потери – с начала года погибли уже 11 наших военных", – констатировал Цимбалюк.

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Другой важный момент, который также должен содержаться в документе ОБСЕ и чего не было в российском проекте – это подтверждение полного и беспрепятственного доступа СММ ко всей территории Украины в рамках международно признанных границ, а следовательно – включая Крым.

"И вообще, вопрос Крыма должен быть обязательно включен в документ, посвященный мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Без решения этого вопроса не может быть решен конфликт, соответственно мы будем отстаивать эту позицию при принятии документов по Украине в ОБСЕ", – подчеркнул украинский дипломат.

По его словам, позиция Украины "получила поддержку и отклик среди других делегаций, прежде всего, Великобритании, США, Канады, Норвегии, а также стран Европейского Союза".

"Многие делегаций вообще выразили сомнение в целесообразности начала работы над новым документом в отношении Украины "с нуля". Ведь при подготовке к Совету министров ОБСЕ в начале декабря прошлого года уже обсуждалась декларация по Украине, и все эти элементы фактически там уже были согласованы. Но тогда этот документ заблокировала российская делегация. Хотя он был практически консенсусный и отражал позицию всех остальных делегаций в ОБСЕ. Поэтому некоторые делегации призывали вернуться к декабрьскому проекту, а не рассматривать новый документ, который фактически является позицией одной делегации – РФ", – заявил Цимбалюк.

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На этом фоне российская делегация при ОБСЕ, почувствовав себя в изоляции, решила отозвать свой манипулятивный проект заявления Постоянного совета.

"Российская делегация во время второго тура переговоров, который состоялся вчера, увидела, что она осталась фактически в одиночестве, и никто ее не поддерживает. Поэтому она решила снять свое предложение", – сообщил глава миссии Украины при ОБСЕ.

Цимбалюк подчеркнул: "Если кто-то в РФ действительно озабочен урегулированием конфликта, то первым шагом к этому должно стать признание Россией того факта, о котором ей постоянно напоминают делегации в ОБСЕ, – что она является стороной конфликта. Россия должна прекратить попытки спрятаться за спинами своих марионеток из оккупационных администраций и начать действительно конструктивные мирные переговоры".

По материалам: Укринформ