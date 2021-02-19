Рада проведет час вопросов к правительству и рассмотрит законопроект об «инвестнянях»

Рада проведет час вопросов к правительству и рассмотрит законопроект об «инвестнянях»

19.02.2021 08:52

Укринформ

Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу проведет час вопросов к правительству и рассмотрит во втором чтении президентский законопроект об «инвестнянях».

Как передает Укринформ, об этом говорится в повестке дня пленарного заседания, обнародованной на сайте парламента.

Пленарное заседание депутаты начнут с часа вопросов к правительству.

Кроме этого парламентарии планируют рассмотреть во втором чтении законопроекты №3526 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий», №2063 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту», №3901« О внесении изменений в Закон Украины «Об автомобильных дорогах», №3911 «О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан».

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Еще депутаты планируют рассмотреть некоторые законопроекты в первом чтении. Среди них №4225 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно Национального военного мемориального кладбища», №№4351, 4351-1, 4351-2 «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», №3715 «О внесении изменений в раздел X «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О публичных закупках» (относительно исключения возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок), №4265 «О государственной регистрации геномной информации человека», №№4335, 4335-1 «Об обращении гражданского оружия и боеприпасов к нему», законопроекты, касающиеся исполнения решений Европейского суда по правам человека и социального страхования.

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В первом чтении депутаты рассмотрят законопроекты №3711-д «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторых законы по возобновлению работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины» и №3364-1д о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно сертификации оператора системы передачи.

Завершить пленарную неделю депутаты планируют традиционно выступлениями о разном.

По материалам: Укринформ