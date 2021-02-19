Порошенко заявил, что купил телеканал «Прямой»

18.02.2021 22:14

Укринформ

Сопредседатель парламентской фракции партии "Европейская солидарность", экс-президент Петр Порошенко заявил, что стал владельцем телеканала "Прямой".

Об этом он сообщил в эфире "Прямого" во время телемарафона "Седьмая годовщина Революции достоинства", передает Укринформ.

По словам Порошенко, накануне он получил "18 сообщений" о том, что 19 февраля на заседании Совета национальной безопасности и обороны против владельца "Прямого" Владимира Макеенко "будут введены санкции, канал будет закрыт".

"Сегодня утром мне позвонил Макеенко. Сказал, что нам надо прилагать совместные усилия по защите канала… Два часа назад мы подписали соглашение, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли пойти на благотворительность, – и два часа назад в государственном реестре конечным бенефициарным владельцем "Прямого" канала является Prime Assets Capital, структура, на 100 процентов принадлежащая Порошенко Петру Алексеевичу", – сказал политик.

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Как сообщалось, 12 февраля стало известно, что Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову начать подготовку заседания СНБО, которое должно состояться 19 февраля.

По материалам: Укринформ