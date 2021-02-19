Подоляк: Решение СНБО о санкциях – это проявление нового формата политики Президента

19.02.2021 21:02

Укринформ

Решение Совета национальной безопасности и обороны от 19 февраля о введении санкций против восьми физических и 19 юридических лиц свидетельствует о конкретном проявлении нового формата политики Президента Владимира Зеленского.

Такая политика будет жёсткой, бескомпромиссной и государственно ориентированной, заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии Укринформу.

"Сегодняшнее решение СНБО о немедленном введении прямых санкций против 8 физических и 19 юридических лиц – прежде всего, следствие жёсткой личной позиции Президента Зеленского. Если бы не это, то мы продолжали бы сами себе лгать, все глубже проваливаясь в искусственный раскол, умело годами подписываемый бизнес-политиками. Я бы даже сказал, что это уже вполне конкретные проявления нового формата политики Президента. Политики жёсткой, бескомпромиссной, государственно-ориентированной", – отметил он.

Подоляк заверил, что Президент категоричен в том, что "нельзя лицемерить и называть это «политикой», нельзя играть в чужой команде и претендовать на право формировать в Украине правила или определять ценности, нельзя использовать криминальные схемы, баловаться в «терроризм» и ломать страну".

"Очевидно, что для тех, кто бесконечно превращает в полигон и заливает страну фейками, будет ещё больнее. Усердно работать на разрешение украинского государства и выдавать это за «заботу о благе народе» не получится", – сказал советник главы ОП.

Кроме того, по его словам, Зеленский хочет добиться "консенсусного решения новых элит" о том, что нельзя, работая только в теневых форматах, влиять на общество, нужна ответственность и честность.

Подоляк прогнозирует, что это длинная дорога, которая будет сопряжена со многими конфликтами и недовольством со стороны традиционных финансово-политических кланов, но, по его мнению, ее надо пройти.

"Ну и главное. Срока давности и прочих юридических якобы/хитростей не будет. Не только для «формата Медведчука». Но и для других «фамильных форматов», где много пафосных слов и мало реальной правды. Президент вполне конкретен и он чётко говорит: страна не может позволить себе вечно закрытые глаза. Страна не может позволить себе содержать тех, кто её обворовывает и вкладывают деньги в усугубление общественного раскола. Президент не видит смысла идти в какие-либо компромиссы или договоренности, как это бесконечно делал его предшественник, сажая за игровой стол того же Медведчука", – заявил советник руководителя Офиса главы государства.

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Как сообщал Укринформ, СНБО на заседании 19 февраля принял решение о применении санкций к 19 юридическим лицам и 8 физическим лицам, среди которых народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Ограничения ввели в связи с расследованием СБУ по финансированию терроризма.

По данным секретаря СНБО, санкции налагаются на все имущество Медведчука.

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Среди подсанкционных юридических лиц оказались компании – владельцы пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев – Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты.

По материалам: Укринформ