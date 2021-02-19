Кравчук объяснил свое появление в эфире российского телеканала

19.02.2021 04:07

Укринформ

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук объяснил, почему общался в эфир российского телеканала с главарем сепаратистов Денисом Пушилиным.

Как передает Укринформ, об этом Кравчук рассказал в эфире программы «Право на власть» на канале «1 + 1».

«Дело не в том, с кем ты говоришь, а в том, что ты говоришь. В свое время было принято решение, чтобы представители Пушилина находились в Трехсторонний контактной группе, и выступали там, вносили предложения, общались со всеми. Я с Пушилиным не общался. Я задал ему один вопрос, являющийся для меня принципиальным: они хотят строить на неконтролируемом (Украиной – ред.) Донбассе какое-то национальное русское государство – и тогда нам с ними говорить вообще нет никакой необходимости? Или они хотят все же договариваться с нами, как интегрировать регионы в Украину на основе тех документов, которые определены и «нормандским» форматом, и Минскими договоренностями», – рассказал первый Президент.

Он добавил, что участвует в телеэфирах, поскольку хочет донести правду до аудитории.

Читайте также: Кулеба об участии Кравчука в эфире РосТВ: Вопросов о патриотичности его позиции быть не может

«Кстати, у меня очень много писем положительных, в том числе от россиян из разных регионов, которые говорят, что наконец они кое-что узнали. То есть я не о том, что надо с ними обниматься. Надо говорить всем правду, защищать Украину, защищать национальные интересы и быть дисциплинированным во всем – от А до Я. Не может быть такого, чтобы сегодня говорил одно, а завтра делал другое. Не может быть иного порядка в воюющей стране», – подчеркнул политик.

Как сообщал Укринформ, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук недавно принял участие в передаче российского «Первого канала», в которой главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин откровенно заявил о намерении постепенно интегрировать оккупированные территории в Россию.

По материалам: Укринформ