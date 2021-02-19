Конкурсы на госслужбу: предложения Зеленского к ветированному закону прошли комитет ВР

19.02.2021 11:23

Укринформ

Комитет Верховной Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту поддержать предложения Президента к закону о возобновлении конкурсов на должности на государственной службе.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель председателя этого парламентского комитета, народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура.

«Рекомендовали Верховной Раде поддержать все предложения Президента Украины», – отметил парламентарий.

Качура не исключил, что возвращенный Президентом в Раду соответствующий закон с предложениями будет рассмотрен уже на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

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Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 18 февраля ветировал закон, которым возобновляются конкурсы на госслужбу и продлевается срок полномочий и.о. министров.

В своих предложениях глава государства предлагает существенно сократить ограничения для и.о. министров в течение первых двух месяцев со дня возложение на них обязанностей руководителя министерства. В то же время после двух месяцев полномочия и.о., в случае поддержки закона с предложениями Зеленского, будут ограничены.

При этом предлагается снять ограничение на максимальный срок в должности для и.о. министра.

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17 февраля Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы" (№4531), принятый 16 февраля.

Согласно документу, в течение шести месяцев с момента вступления в силу должны быть объявлены конкурсы на должности, которые занимают лица по контракту о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров в связи с пандемией COVID-19.

При этом соответствующие контракты будут действовать до назначения на должность государственной службы лица по результатам конкурса, но не более девяти месяцев со дня вступления в силу данного закона.

Кроме этого, согласно закону, если должность министра является вакантной более 60 дней, одно и то же лицо, занимающее должность первого заместителя министра или заместителя министра, не может исполнять обязанности министра более 30 дней.

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В то же время законодатели запретили возлагать обязанности министра на лицо, кандидатура которого на соответствующую должность была отклонена Верховной Радой этого созыва. Это означает, что, например, и.о. министра энергетики Юрия Витренко Кабмин не сможет переназначить после завершения срока полномочий. При этом полномочия и.о. министра, остаются существенно ограниченными.

По материалам: Укринформ