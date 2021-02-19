Байден призвал Европу отстаивать целостность и суверенитет Украины

19.02.2021 19:12

Укринформ

Защита территориальной целостности и суверенитета Украины является крайне важным элементом в ответе США и Европы на угрозы со стороны России – с целью защиты западной модели демократии и трансатлантического единства.

Об этом заявил в пятницу президент США Джо Байден во время онлайн-выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Путин стремится ослабить европейский проект и наш союз НАТО. Он хочет подорвать трансатлантическое единство и нашу решимость. Потому что Кремлю гораздо легче запугивать и угрожать отдельным государствам, нежели проводить переговоры с мощным и тесно объединенным трансатлантическим сообществом», – заявил президент США.

Именно поэтому, подчеркнул Байден, «отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным делом для Европы и Соединенных Штатов».

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Он также отметил, что демократии по обе стороны Атлантики должны решительно ответить на дерзость России, которая взламывает компьютерные сети в Соединенных Штатах и ​​по всей Европе. Это, по словам Байдена, должно стать критически важным для защиты трансатлантической коллективной безопасности.

«Кремль атакует наши демократии и использует коррупцию как оружие в попытках подорвать наши системы управления», – добавил глава Белого дома.

Он подчеркнул, что российские лидеры пытаются убедить свой народ, что западные страны коррумпированны точно так же, как и российское руководство. Однако мир, в том числе граждане России, знают, что это неправда, акцентировал президент США.

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В связи с этим он подчеркнул, что Америка возвращается к глобальному лидерству, и НАТО остается мощной основой для защиты интересов всего демократического мира.

Как сообщал Укринформ, в Германии в пятницу, 19 февраля, стартовала Мюнхенская конференция по вопросам безопасности. В ней принимают участие лидеры ведущих государств и международных организаций.

По материалам: Укринформ