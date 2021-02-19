Агрессия РФ против Украины изменила геополитическую ситуацию в Европе – МИД

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19.02.2021 12:54

Укринформ

Украина требует от России прекратить агрессию, вернуться в пространство международного права и освободить временно оккупированные территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, и частей Донецкой и Луганской областей.

Как передает Укринформ, об этом говорится в заявлении МИД Украины к 7-й годовщине начала вооруженной агрессии России против Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что незаконная попытка аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также дальнейшее решение вооруженного конфликта на Донбассе стали этапами реализации плана России, направленного на разрушение украинской государственности.

Кроме того, агрессия РФ против Украины кардинально изменила геополитическую ситуацию в Европе и во всем мире, а авторитет международного права и вся система европейской и мировой безопасности серьезно подорваны, подчеркнули украинские дипломаты.

"Призываем международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию, чтобы заставить российскую власть к деоккупации захваченных украинских территорий, освобождению пленных и политических заключенных, выполнению международных судебных решений. Мы убеждены, что совместными усилиями, в частности в рамках Крымской платформы, будет восстановлена не только территориальная целостность Украины, но и укреплены авторитет международного права, возвращен мир и стабильность на Европейский континент. А Российская Федерация понесет полную ответственность за все преступления, совершенные против Украины и ее граждан", – отмечается в заявлении.

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Как известно, 7 лет назад, 20 февраля 2014 года, началась вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины. Россия вторглась на территорию Украины. В этот день в украинский Крым начали прибывать российские военные подразделения в рамках операции по захвату полуострова.

За 7 лет российской вооруженной агрессии погибло более 13 тысяч человек, в том числе более 3 тысяч гражданских, десятки тысяч получили ранения, около полутора миллиона человек вынужденно стали внутренне перемещенными лицами. Несмотря на все усилия Украины и международного сообщества найти мирное решение конфликта, вооруженная агрессия России продолжается и количество ее жертв продолжает возрастать каждый день.

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На временно оккупированных территориях Россия грубо и системно нарушает права человека. В Крыму преследуются проукраинские активисты, распространены случаи похищений и убийств, около сотни человек находятся за решеткой из-за безосновательных, политически мотивированных обвинений. Продолжаются целенаправленные репрессии против крымскотатарского народа. В зоне боевых действий на Донбассе значительным разрушениям подверглись города и села, инфраструктура и промышленные объекты. Временная оккупация приводит к разрушению культурного и исторического наследия, а также к катастрофическим экологическим последствиям как на Донбассе, так и в Крыму.

По материалам: Укринформ