Зеленский назвал судебную систему самой большой проблемой простых украинцев

18.02.2021 18:45

Укринформ

Украинская судебная система нуждается в реформе, а доверие общества к судебной ветви власти должно повыситься.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время представления ему на совещании Стратегии развития органов правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы, сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Главы государства.

«Судебная система в Украине на сегодняшний день является одной из самых больших проблем. Прежде всего – для обычных украинцев, которые не имеют надежды на справедливость в судах и не чувствуют защиты судебной системы. Но есть и проблемы другого характера – как привлечение инвестиций, имидж Украины. На судебной реформе подчеркивают все международные партнеры Украины, и нам нужно ее сделать », – сказал Зеленский.

Участники встречи договорились, что в ближайшее время соберется комиссия по вопросам правовой реформы при Президенте Украины.

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Кроме того, они обсудили законопроект о Высшем совете правосудия и вопросы отбора Высшей квалификационной комиссии судей, запуск Суда интеллектуальной собственности, который должен стать площадкой для введения полноценного электронного судопроизводства на базе Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Также на совещании детально обсудили введение института суда присяжных.

«Этой законодательной инициативой мы прежде всего заботимся о справедливости через привлечение людей к правосудию. Такой суд присяжных повышает доверие общества в целом к ​​судебной ветви власти. Реформирование судебной ветви власти без суда присяжных невозможно», – подчеркнул Зеленский.

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В совещании приняли вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська, заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов, народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин и народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, председатель Комиссии по вопросам правовой реформы Сергей Ионушас.

Главная цель Стратегии – установление основных направлений политики и приоритетов дальнейшего совершенствования законодательства Украины о судоустройстве, статусе судей и судопроизводство во взаимосвязи и взаимодействии с другими институтами правосудия.

Фото: Офіс Президента

По материалам: Укринформ