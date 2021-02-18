Украина сможет воспользоваться опытом Словакии по переписи населения – Немчинов

17.02.2021 16:40

Укринформ

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов не исключает, что Украина со временем сможет учесть и воспользоваться опытом Словакии по переписи населения, когда будет готовить свою.

Об этом он сказал на брифинге по результатам заседания правительства, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я думаю, что мы сможем в дальнейшем воспользоваться опытом Словакии в Украине, но не надо говорить, что это полностью электронная перепись, это комбинированная перепись с использованием цифровых технологий", – сказал Немчинов.

Он напомнил, что правительство на заседании согласовало проект закона "О внесении изменений к некоторым законам Украины относительно государственной статистической деятельности" и в ближайшее время внесет его на рассмотрение Верховной Рады. Акт направлен на совершенствование правовых и организационных основ проведения Всеукраинской переписи населения. Документом предусматривается внесение изменений к законам Украины "О государственной статистике" и "О Всеукраинской переписи населения".

Читайте также: Одесская область хочет провести «пилотную» перепись населения

Как сообщал Укринформ, ранее Немчинов заявлял, что Всеукраинская перепись населения на основе использования данных национальных реестров может состояться в 2030 году, традиционная перепись населения планируется на 2023 год.

Читайте также: Подготовку к Всеукраинской переписи населения начнут в 2021 году

Перепись населения в Словакии продлится с 15 февраля по 31 марта 2021 года. СМИ сообщали о том, что на этот раз впервые в истории перепись населения в Словакии проходит в электронном формате, граждане заполняют формуляр самостоятельно. Форму за детей в возрасте до 18 лет заполняют родители или их полномочные представители.

По материалам: Укринформ