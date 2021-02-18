Политика

Венедиктова сделает сегодня отчет в Верховной Раде

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Венедиктова сделает сегодня отчет в Верховной Раде

Венедиктова сделает сегодня отчет в Верховной Раде

18.02.2021 06:20

Укринформ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сегодня сделает отчет на пленарном заседании Верховной Рады.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствует порядок дня, обнародованный на сайте парламента.

Согласно этой информации, генпрокурор будет держать отчет перед депутатами в начале пленарного заседания, ориентировочно в 10.00.

Как сообщал Укринформ, 17 февраля генпрокурор делала отчет на заседании правоохранительного комитета парламента. Среди прочего, она выразила мнение, что в марте 2021 года реформа прокуратуры будет завершена. Венедиктова также рассказала о ходе конкурса на замещение руководящих должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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Вопрос отчета Венедиктовой перед депутатами на заседании Согласительного совета руководителей фракций и глав комитетов подняла вице-спикер Елена Кондратюк в связи с расследованием дел Майдана. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что такой отчет состоится, но не уточнил даты.

Фото: Офис генпрокурора

По материалам: Укринформ

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