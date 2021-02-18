Степанов должен до конца отработать кейс с вакцинацией – Подоляк

18.02.2021 13:37

Укринформ

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк убежден, что министр здравоохранения Максим Степанов должен полностью отработать вопрос вакцинации против COVID-19 и таким образом показать эффективность или неэффективность.

Об этом Подоляк заявил в интервью изданию "РБК-Украина", сообщает Укринформ.

"Я думаю, что, например, кейс вакцинации – это абсолютная зона ответственности действующего министра здравоохранения. Он должен этот кейс до конца отработать и соответствующим образом показать эффективность или неэффективность", – сказал Подоляк.

Он добавил, что Степанов является "основным переговорщиком по вакцинации" и если сейчас, когда "мы практически на финализации этого процесса", его отправить в отставку, то это будет выглядеть "немного странно".

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В то же время советник руководителя ОП отметил, что сейчас не время для отставки правительства.

"Кабмин еще не до конца доработал свою каденцию. В принципе, за исключением может каких-то позиций, которые необходимо усилить. В частности, например, у нас на сегодняшний день очень рассеянная отраслевая история по министерству энергетики, отсутствие министра", – объяснил Подоляк.

Как сообщал Укринформ, ранее Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что сейчас не рассматривается возможности отставки Кабинета Министров.

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в Украине планировалось начать 15 февраля, однако срок перенесен, по словам главы Минздрава Максима Степанова, из-за технических проблем логистического характера.

По материалам: Укринформ