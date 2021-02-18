Отчет Венедиктовой, «инвестняни», евробляхи: что сегодня рассмотрит Рада

18.02.2021 09:59

Укринформ

Верховная Рада на пленарном заседании 18 февраля планирует рассмотреть президентский законопроект №3761 «О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины об особенностях налогообложения субъектов хозяйствования, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями», а также заслушает отчет Генеральной прокуроркы Ирины Венедиктовой.

Как передает Укринформ, об этом говорится в повестке дня пленарного заседания, обнародованной на сайте парламента.

Отчет генпрокурора запланирован в начале заседания. После него парламентарии планируют назначить двух судей Конституционного суда.

Кроме этого, депутаты намерены рассмотреть во втором чтении законопроекты №3526 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усилению защиты лесов, предотвращению пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий», №2063 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению доступа защитника к личности, имеющей право на защиту», №3055 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Ланцаротской Конвенции)», №3901 «О внесении изменений в Закон Украины «Об автомобильных дорогах», а также в повторном втором чтении законопроект «О ​​внесении изменений в Кодекс Украины относительно процедуры банкротства (относительно мероприятий, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии)» , №3911 «О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан».

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Также, среди прочего, в повестке дня запланировано рассмотрение в первом чтении законопроектов №4643-д «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по взиманию налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которыми являются транспортные средства» и связанного с ним 4644-д «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины» (относительно временной легализации авто на еврономерах на льготных условиях), №4046 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украина по стимулированию деятельности фермерских хозяйств », №4364 «О платежных услугах», №4535 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по развитию института старост», №4225 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно Национального военного мемориального кладбища».

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Кроме этого, парламентарии намерены определиться относительно законопроектов №№4535 и 4535-1 «Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему». Предварительно планировалось, что законопроекты будут отправлены на повторное первое чтение.

По материалам: Укринформ