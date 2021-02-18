Обновление Соглашения Украина-ЕС обсудили на совещании у Зеленского

Обновление Соглашения Украина-ЕС обсудили на совещании у Зеленского

18.02.2021 21:26

Укринформ

Президент Владимир Зеленский провел совещание по стратегии европейской и евроатлантической интеграции, направлениям внешней политики, а также формированию и продвижению позитивного имиджа Украины в мире как весомой части внешней политики государства.

По это сообщает Укринформ со ссылкой на сайт главы государства.

«Украина – авторитетный и ответственный член международного сообщества, делает весомый вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности и стабильности, активно привлекается к противодействию новым вызовам и угрозам», – отметил Зеленский.

На совещании речь шла о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, его обновлении, а также об интеграции в рынки ЕС и Единый цифровой рынок Евросоюза.

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Среди целей – евроинтеграция и достижение основных критериев по приобретению полноправного членства в НАТО, синхронизации с Европейским зеленым курсом.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что в рамках своих полномочий внешнеполитическое ведомство также будет заниматься защитой прав и интересов Украины за рубежом, сохранением национальной идентичности, обеспечением внешнеэкономических интересов государства средствами экономической дипломатии.

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На совещании также обсуждалось обеспечение международной поддержки Украины в восстановлении территориальной целостности.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ