НАТО обещает Украине новые возможности в рамках программы партнерства

18.02.2021 02:55

Укринформ

Украина и НАТО в этом году разработают дополнительные меры и практические шаги для улучшения совместимости вооруженных сил в рамках Программы партнерства расширенных возможностей.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом сказала директор Центра информации и документации НАТО в Украине Винета Кляйне во время панельной дискуссии "Устойчивость и безопасность: чему Украина может научиться в НАТО?".

Кляйне отметила, что получение Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями является признанием важного вклада нашей страны в осуществление операций, учений и сил реагирования НАТО.

"Как партнер расширенных возможностей Украина сможет получить новые возможности. Это предполагает улучшение доступа к программам совместимости, проведение учений, обмен информацией и изучение нашего общего опыта. Также… в этом году мы будем работать вместе с Украиной для того, чтобы усовершенствовать программу (Партнерства расширенных возможностей – ред.), будут дополнительные виды мероприятий, чтобы улучшить нашу совместимость", – сказала Кляйне.

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В этом контексте она заверила, что НАТО и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее стремлении к безопасности и миру.

Как сообщалось, 12 июня 2020 года Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО.

По материалам: Укринформ