НАБУ заявляет, что правительственный законопроект лишит бюро независимости

18.02.2021 11:05

Укринформ

Правительственный законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро" лишит ведомство независимости.

Соответствующее заявление обнародовано на странице бюро в Tелеграме, передает Укринформ.

"Проект закона авторства Кабмина, анонсированный как таковой, который должен решить проблемные моменты в связи с решением КСУ относительно НАБУ, на самом деле открывает возможности для полной перезагрузки института и лишения его институциональной независимости", – говорится в сообщении.

Отмечается, что анализ документа показывает, что «контрольный пакет» голосов в составе конкурсной комиссии по отбору директора НАБУ фактически получает Кабмин, который, кроме трех представителей от себя, назначает еще трех из списка, представленного донорами. "Однако окончательное решение – за КМУ, высшее звено которого, напомним, составляют лица, подследственные НАБУ", – отметили в бюро.

В НАБУ обращают внимание, что окончательное решение относительно состава комиссии внешнего контроля по проведению ежегодного аудита также полностью отдается Кабинета Министров.

"Изменение статуса НАБУ – с правоохранительного на центральный орган исполнительной власти со специальным статусом – влечет за собой вопрос решения трудовых отношений с сотрудниками НАБУ, отобранных на должности по результатам открытого конкурса. Учитывая реалии последнего времени, есть вероятность, что реорганизацию могут использовать как повод для изменения кадрового состава, который является самым ценным ресурсом в противодействии и борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти в государстве", – считают в ведомстве.

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Как сообщал Укринформ, В Верховной Раде появился текст правительственного законопроекта №5070 о приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект предлагает внести изменения в отдельные статьи закона о НАБУ, а также законов о государственной службе и закона о СНБО.

Среди прочего, документ предусматривает изменение статуса НАБУ на центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, установление взаимодействия бюро с правительством и центральными органами исполнительной власти с целью предотвращения вмешательства в его деятельность, предоставляет Кабмину полномочия назначать и увольнять директора НАБУ, определяет порядок проведения конкурсного отбора директора бюро.

В этой части говорится, что отбор организует и проводит соответствующая конкурсная комиссия, которая формируется из девяти человек, из которых три человека определяются СНБО, три человека определяются КМУ, и три человека – определяются правительством на основании предложений доноров, предоставлявших Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции.

Также, как говорится в пояснительной записке, законопроект определяет, что внешнюю оценку эффективности деятельности НАБУ проводит комиссия в составе трех лиц, определенных КМУ на основании предложений доноров, предоставлявших Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции.

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Кроме того, с целью обеспечения непрерывности в деятельности органа и надлежащего выполнения возложенных на него функций проектом закона предлагается предусмотреть, что лицо, которое по состоянию на день вступления в силу данного закона занимает должность первого заместителя директора НАБУ, осуществляет все полномочия директора бюро до момента его назначения.

Отмечается также, что законопроект не требует проведения публичных консультаций с общественностью, а также в нем отсутствуют положения, касающиеся обязательств Украины в сфере европейской интеграции.

Авторы считают, что принятие этого законопроекта позволит выполнить решение Конституционного Суда Украины, устранив несоответствие некоторых положений закона о НАБУ и обеспечит непрерывность деятельности бюро и сохранит его гарантии независимости.

Министр юстиции Денис Малюська сообщил в Фейсбуке, что Кабинет Министров разработал проект закона, который предоставляет НАБУ статус органа исполнительной власти и новую процедуру избрания директора.

В ноябре прошлого года в Верховной Раде зарегистрировали проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", внесенный Кабинетом Министров, который предусматривает изменение процедуры назначения и увольнения директора НАБУ.

Большая палата Конституционного Суда 16 сентября 2020 года признала неконституционными отдельные положения закона о НАБУ в части полномочий президента назначать директора бюро.

Перед этим, 28 августа, КС признал неконституционным Указ Президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ по делу по представлению 50 народных депутатов.

По материалам: Укринформ