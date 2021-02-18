«Компьютер взяток не берет»: Зеленский поддержал стратегию цифровой трансформации

18.02.2021 16:19

Укринформ

Президент Владимир Зеленский поддерживает стратегию цифровой трансформации Украины на следующие три года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы – первая страна в мире с цифровыми паспортами и четвертая в Европе с цифровым водительским удостоверением. Цифровизация – это прямая и наилучшая борьба с коррупцией. Компьютер взятки не берет. Диджитализация – это борьба с коррупцией, уменьшение общения граждан с чиновниками, упрощение процедур, и за ней – будущее», – отметил Зеленский.

В свою очередь вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров проинформировал о запуске 94 проектов цифровой трансформации в сферах образования, здравоохранения, юстиции, экономики и торговли, энергетики, инфраструктуры и пр.

По его словам, утвержденный правительством перечень проектов будет реализован в течение трех лет и будет способствовать построению цифрового государства.

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«Впервые в истории Украины государство переходит на системный проектный подход. Такая мощная структура поможет трансформировать Украину на всех уровнях – от общенационального до местного. И позволит уже через несколько лет войти в топ-20 цифровых государств мира», – сказал Федоров.

В ОП напомнили, что 17 февраля Кабинет Министров утвердил перечень 94 проектов цифровой трансформации. Стратегия является отображением всей деятельности правительства и содержит четкие планы ее цифровизации – перехода на современные, прозрачные и автоматизированные правила. Среди проектов цифровой трансформации на следующие три года: е-нотариат, е-имущество, е-градостроительство, е-школа, е-соцзащита, е-миграция, е-больница, е-разрешение и др.

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Ожидается, что украинцы лично смогут контролировать прозрачность системы и наблюдать за реализацией проектов в режиме реального времени. Для этого Министерство цифровой трансформации запускает публичный каталог с описанием каждого проекта, четко определенными дедлайнами и ответственными за процессы.

По материалам: Укринформ