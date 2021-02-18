Грызлов не смог ответить на вопрос Кравчука о допуске инспекции МАГАТЭ на Донбасс

Грызлов не смог ответить на вопрос Кравчука о допуске инспекции МАГАТЭ на Донбасс

17.02.2021 20:57

Укринформ

Глава российской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов не смог ответить на вопрос главы украинской делегации Леонида Кравчука о допуске инспекции МАГАТЭ на оккупированные территории.

Как передает Укринформ, об этом в Телеграме сообщает Украинская делегация для участия в ТКГ.

"Борис Грызлов не смог ответить на прямой вопрос главы украинской делегации о допуске инспекции МАГАТЭ на оккупированные территории", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что украинская делегация сосредоточила усилия на реализации следующих мероприятий: сохранение режима прекращения огня; беспрепятственный доступ МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам; освобождение удерживаемых лиц; разблокирование российской стороной работы КПВВ; обеспечение свободного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины; допуск миссии МАГАТЭ на оккупированные территории для обеспечения контроля ядерных объектов.

Российская сторона несколько раз пыталась перевести обсуждение с практических шагов по выполнению Нормандских и Минских договоренностей.

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Однако глава украинской делегации Леонид Кравчук напомнил представителям РФ, что РФ является стороной конфликта; РФ оккупирует Крым и ОРДЛОУ; РФ является участником ТКГ при посредничестве ОБСЕ. И любые консультации будут продолжены украинской стороной только в случае, если они будут иметь действенный практический смысл.

Усилия украинской стороны достичь договоренности в рамках ТКГ о направлении инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированные территории в гг. Донецк и Луганск пока не дали результата, поскольку российская сторона делает невозможным принятие решения ТКГ по этому вопросу.

Украинская сторона в очередной раз выразила обеспокоенность по поводу нерешенности вопроса доступа инспекции МАГАТЭ на временно оккупированные территории в гг. Донецк и Луганск в соответствии с запросом, который направило руководство организации в декабре прошлого года.

Как говорится в сообщении, Украина оставляет за собой право обращаться к мировому сообществу, правительствам и организациям с тем, чтобы давление на РФ усиливалось, данная инспекция была проведена, а Украина смогла выполнить свои обязательства в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия и Дополнительным протоколом к этому соглашению.

Как сообщалось, 17 февраля в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций.

По материалам: Укринформ