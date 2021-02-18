Адвокаты Януковича не пришли на рассмотрение апелляции о заочном аресте

Адвокаты Януковича не пришли на рассмотрение апелляции о заочном аресте

18.02.2021 15:37

Укринформ

Киевский апелляционный суд 25 февраля продолжит рассмотрение апелляционной жалобы защиты экс-президента Виктора Януковича на заочный арест по делу об узурпации власти, поскольку не появились адвокаты подозреваемого.

Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке информирует ОО "Адвокатская совещательный группа" – объединение адвокатов, которое занимается делами Майдана, адвокаты родственников Героев Небесной Сотни.

"(Дело – ред.) Янукович: узурпация власти: В Киевский апелляционный суд не явились адвокаты подозреваемого Виктора Януковича на рассмотрение собственной апелляционной жалобы. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о привлечении для защиты Януковича адвоката из центра Бесплатной правовой помощи. Продолжение рассмотрения – 25.02.2021 в 10-30 ", – говорится в сообщении.

Читайте также: Просьбы Януковича приехать к нему в РФ не имеют юридической силы – прокурор

Отмечается, что коллегия судей, которая рассматривае дело – Виктор Глиняный, Олег Присяжнюк, Иван Рыбак.

Как сообщалось, 4 мая Печерский районный суд Киева заочно взял под стражу Януковича по делу об узурпации власти.

В Офисе генпрокурора сообщили, что решение суда о заочном заключении под стражу дает право стороне обвинения начать относительно Януковича процедуру экстрадиции.

Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia), то есть заочное следствие.

Читайте также: ГБР объявило Януковичу подозрение в госизмене из-за «Харьковских соглашений»

16 ноября Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу защиты Януковича и отменил решение о его заочном аресте в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств митингующих, совершенных в период с 18 по 20 февраля 2014 г. в центре Киева (Майдан Незалежности и прилегающие улицы).

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему Президенту Украины Виктору Януковичу в совершении государственной измены из-за подписания с Россией в 2010 году Харьковских соглашений о продлении базирования Черноморского флота РФ в Крыму.

По материалам: Укринформ