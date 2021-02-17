Украина и Словакия планируют ввести на границах совместный COVID-контроль

16.02.2021 21:32

Укринформ

Украина и Словакия будут работать над облегчением пересечения границы и введением совместного контроля в пограничных пунктах из-за COVID-19.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной со словацким коллегой Иваном Корчком пресс-конференции в Киеве.

"Мы также будем работать над облегчением пересечения границы и введением совместного контроля в пограничных пунктах", – сказал Кулеба.

Он также сообщил, что в этом году планируется провести бизнес-форум с участием украинских и словацких компаний под эгидой МИДа двух стран. Кроме того, есть серьезные проекты и в энергетической сфере.

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В свою очередь министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок заявил о заинтересованности в развитии бизнес-отношений с Украиной.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы словацкие партнеры, которые хотят инвестировать и работать в Украине, понимали надежность украинского права и его применения, чтобы в будущем у них не возникало проблем, потому что это важно, когда ты хочешь инвестировать в другую страну", – заметил Корчок.

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Как сообщалось, с 15 января были изменены правила въезда в Словацкую Республику. В феврале Словакия ввела 14-дневный карантин для лиц, прибывающих из других стран.

Фото: Твіттер Дмитра Кулеби

По материалам: Укринформ