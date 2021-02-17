ВАКС отменил постановление, которое приостановило следствие по делу Азарова

17.02.2021 17:39

Укринформ

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство защитника бывшего Премьер-министра Украины Николая Азарова и отменил постановление детектива о приостановлении досудебного расследования в отношении него.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

«Во вторник, 16 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство защитника и отменила постановление детектива Национального антикоррупционного бюро о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего Премьер-министра Украины (2010-2014 гг.)», – говорится в сообщении.

Читайте также: Суд ЕС не дал вернуть Азарова в европейский санкционный список

Постановлением детектива НАБУ от 1 февраля 2021 года досудебное расследование было приостановлено в связи с необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 280 УПК Украины, досудебное расследование может быть приостановлено после сообщения лицу о подозрении в случае, если имеется необходимость выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества. Согласно ст. 542 УПК Украины, международное сотрудничество в ходе уголовного производства заключается в принятии необходимых мер для оказания международной правовой помощи путем вручения документов, выполнения отдельных процессуальных действий, выдачи лиц, совершивших уголовное преступление, временной передачи лиц, уголовного преследования, передачи осужденных лиц и исполнения приговоров.

Читайте также: Суд по делу Януковича отказался вызвать на допрос Азарова, Порошенко и Авакова

Из содержания обжалуемого постановления невозможно установить мотивации необходимости обращения с запросом о международной правовой помощи в этом уголовном производстве. Фактически указанное постановление состоит из фабулы уголовного преступления и одного предложения по выполнению всех необходимых и возможных следственных (розыскных) и других процессуальных действий, а также наличия необходимости выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества. Вместе с тем, в соответствии с требованиями УПК Украины, мотивировочная часть должна содержать сведения о: содержании обстоятельств, являющихся основаниями для принятия постановления; мотивы принятия постановления, их обоснование и ссылки на положения настоящего Кодекса. Поскольку постановление детектива является процессуальным решением в конкретном уголовном производстве с определенным предметом доказывания, постановление о прекращении уголовного производства должно содержать сведения, релевантные обстоятельствам уголовного преступления и изложенным в подозрении.

Детектив в судебном заседании не предоставил материалы запроса, которые быдали следственному судье возможность установить его соотношение с обстоятельствами уголовного преступления, в совершении которого подозревается лицо. Следственный судья отклонила аргумент детектива о невозможности приобщить материалы запроса к материалам жалобы, учитывая тайну досудебного расследования, поскольку положения ст. 222 УПК Украины не опровергают основы состязательности уголовного судопроизводства, которая предусматривает самостоятельное отстаивание стороной обвинения и стороной защиты их правовых позиций, прав, свобод и законных интересов способами, предусмотренными данным Кодексом (ч. 1 ст. 22 УПК Украины), также обязанности детектива обосновать вынесенные им решения (ч. 5 ст. 110 УПК Украины) и мотивировать постановление о приостановлении досудебного расследования (ч. 4 ст. 280 УПК Украины).

Читайте также: Активы Азарова останутся под арестом даже после решения Евросуда – ГПУ

Несмотря на это, следственный судья отменила постановление детектива НАБУ о приостановлении досудебного расследования.

Как сообщал Укринформ, в октябре 2018 года ГПУ сообщила о подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову и его сыну, бывшему народному депутату, в получении взятки в сумме более 140 млн грн за назначение на должность в Кабмин первого вице-премьер-министра.

Николай Азаров занимал пост премьер-министра Украины с 11 марта 2010 года по 28 января 2014 года. Его сын Алексей Азаров был народным депутатом Верховной Рады VII созыва.

По материалам: Укринформ