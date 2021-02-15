ЦИК зарегистрировала уже восемь кандидатов на довыборах в Раду

ЦИК зарегистрировала уже восемь кандидатов на довыборах в Раду

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15.02.2021 18:19

Укринформ

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Валентина Рыбина кандидатом в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе № 50 в Донецкой области от "Партии Шария".

Соответствующее решение принято на заседании ЦИК в понедельник, 15 февраля, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу комиссии.

"ЦИК зарегистрировала Рыбина В.В. кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 50 (Донецкая область) на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года от политической партии "Партия Шария", – проинформировали в Комиссии.

Ранее ЦИК уже зарегистрировала семь кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду: Викторию Шилову – в округе № 50, Михаила Ноняка, Александра Шевченко, Марусю Звиробий-Беленькую, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинского и Юрия Юрченко – в округе № 87 на Прикарпатье.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия назначила на 28 марта 2021 года промежуточные выборы народного депутата в округах №87 и № 50.

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Подача документов в ЦИК для регистрации кандидатов в депутаты будет осуществляться по 25 февраля включительно.

Выборы в 87-м округе на Прикарпатье пройдут из-за сложения полномочий народным депутатом из фракции "Слуга народа" Зиновием Андрийовичем в связи с избранием его городским головой города Надворная.

Выборы в округе на Донетчине назначены после досрочного прекращения Верховной Радой 16 декабря полномочий внефракционного депутата Руслана Требушкина, избранного городским головой Покровска Донецкой области.

По материалам: Укринформ