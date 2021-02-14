Высокие зарубежные гости уже подтверждают визиты к 30-летию Независимости – Ермак

13.02.2021 23:42

Укринформ

Офис Президента ожидает многих высоких зарубежных гостей на празднованиях 30-летия Независимости Украины – подтверждения визитов уже поступают.

Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24", сообщает Укринформ.

"Безусловно, день 24 августа станет большим событием… Уже сегодня мы получаем подтверждение от большого количества очень высоких гостей зарубежных, которые приедут. Будет большая программа и культурная, и концертная, и торжественная", – отметил Ермак.

При этом он подчеркнул, что 30-летний юбилей Независимости Украины будет праздноваться не один день, а на протяжении всего года.

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"И праздноваться таким образом, чтобы немножко отойти от того, что есть один день, как раньше – был парад, концерт… Мы должны каждый день ощутить, что мы уже 30 лет независимая, прекрасная страна. Какая задача была Президентом поставлена всем министерствам, государственным предприятиям, губернаторам: сегодня мы должны видеть от каждого из вас, что вы сделали к 30-летию, что вы сделали за 30 лет, что вы привнесли в современную историю нашей страны", – рассказал глава ОП.

Как сообщалось, Президент Зеленский дал старт большому общественному диалогу в рамках празднования 30-летия Независимости Украины, который будет состоять из 30 масштабных еженедельных форумов по жизненно важным для страны вопросам.

По материалам: Укринформ