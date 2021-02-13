Зеленский собирает на 19 февраля заседание СНБО

12.02.2021 20:52

Укринформ

Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову начать подготовку заседания СНБО, которое должно состояться 19 февраля.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на странице СНБО в Фейсбуке.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову начать подготовку заседания СНБО, которое должно состояться 19 февраля в помещении Офиса Президента Украины на улице Банковой, 11", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что на заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрен в закрытом режиме.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ